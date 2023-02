Mercados internacionais de energia caminham para a estabilização, diz Costa Silva

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, intervém durante o debate sobre política setorial na Assembleia da República, em Lisboa, 09 de fevereiro de 2023. © TIAGO PETINGA/LUSA

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, considerou hoje que os mercados internacionais no domínio de energia caminham para a estabilização, que, aliada à redução da inflação, permite perspetivar 2023 melhor do que esperado.

"Temos uma redução de mais de 80% nos preços do gás e os mercados internacionais no domínio de energia caminham para a estabilização", afirmou Costa Silva na intervenção de abertura do debate setorial que decorre esta tarde na Assembleia da República.

Costa Silva justificou que os sinais do início de 2023 "são muito positivos para economia", não só da capacidade de exportação, mas também de diversificar mercados internacionais.

O governante destacou ainda os dados da inflação de dezembro e janeiro, que apontam para uma redução, mas também "sinais positivos na envolvente externa, desde logo dos parceiros europeus".

Entre estes inclui-se a Alemanha, que "vai provavelmente evitar a recessão".

"Não podemos entrar em deslumbramentos, mas temos de rejeitar visões catastróficas da economia portuguesa", disse.

"Se estes fatores se conjugarem, vamos ter um ano de 2023 melhor do que estávamos à espera", afirmou Costa Silva.