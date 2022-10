Metro de Lisboa autorizado a repartir encargo com empreitada de reabilitação do Cais do Sodré

© André Luís Alves / Global Imagens

O governo autorizou o Metropolitano de Lisboa à repartição plurianual do encargo relativo ao contrato de empreitada para a reabilitação estrutural da Estação do Cais do Sodré, da Linha Verde, no valor total de cerca de nove milhões de euros.

Em portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República é referido que o metro de Lisboa deverá pagar o montante de 8.840 milhões de euros repartido nos anos económicos de 2022, 2023 e 2024.

O prazo de execução da obra é de 18 meses, contados da data da assinatura do contrato.

Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato são repartidos em 590 mil euros em 2022, 5,8 milhões de euros em 2023 e 2,3 milhões de euros em 2024.

Segundo a portaria, os montantes fixados para os anos económicos de 2023 e 2024 poderão ser acrescidos "do saldo apurado no ano anterior".

"Os encargos emergentes da presente portaria serão satisfeitos por verbas adequadas, inscritas ou a inscrever no orçamento do Metropolitano de Lisboa", lê-se ainda na portaria.

A Lusa questionou o metropolitano sobre a empreitada em questão, mas sem sucesso até ao momento.