Metro de Lisboa com mais 146% de procura no 1º trimestre. Subida no Porto foi de 129%

Lisboa, 23/06/2021 - Metropolitano de Lisboa, estação da Baixa Chiado. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Metropolitano de Lisboa foi a empresas de transportes coletivos tuteladas pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática que assistiu a uma maior recuperação do número de passageiros no primeiro trimestre do ano, ao registar um aumento de 146% face ao período homólogo de 2021. Já o Metro do Porto teve uma procura 129% superior e a Soflusa/Transtejo de mais 102%.

Segundo dados da tutela divulgados esta quinta-feira, "em termos agregados e face ao período homólogo, no Metropolitano de Lisboa, no Metro do Porto e na Soflusa/Transtejo [que faz a ligação fluvial entre Lisboa e as cidades da Margem Sul do Tejo de Barreiro, Cacilhas, Trafaria-Porto Brandão e Seixal] a procura mais do que duplicou (variação de 137%)".

Utilizaram o Metropolitano de Lisboa 28,7 milhões de passageiros no trimestre em análise, 13,7 milhões circularam no Metro do Porto e 3,4 milhões fizeram as ligações fluviais de Lisboa para a Margem Sul do Tejo.

Apesar do aumento no primeiro trimestre deste ano, os números totais de passageiros estão ainda aquém dos registados em 2019, antes da pandemia de covid-19, ficando 28% abaixo. Face ao mesmo período de 2020, registou-se também uma queda de 23%.

Na análise da utilização mensal destes três transportes públicos, verifica-se sempre uma variação positiva face ao ano passado. Em relação ao Metropolitano de Lisboa, a subida foi de 68% em janeiro, 212% em fevereiro e 192% em março. No Metro de Porto foi de 56% em janeiro, 196% em fevereiro e 170% em março. Já na Soflusa/Transtejo foi de 52%, 146% e 121%, respetivamente nos três primeiros meses.

"No triénio 2019-2021, através do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP) e de dotações extra para manter a oferta durante o período de pandemia, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática mobilizou 662 milhões de euros para os transportes públicos", avança o Ministério. "Este ano, na proposta de Lei do Orçamento de Estado, estão inscritos 138,6 milhões de euros para o PART, tal com em 2021, aos quais podem acrescer mais mais 100 milhões de euros para assegurar os níveis de oferta nos sistemas de transportes públicos abrangidos pelo PART, tendo em conta um cenário mais adverso dos efeitos da crise pandémica no sistema de mobilidade. Também o PROTransP será reforçado para 15,5 milhões de euros."