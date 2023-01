Metro do Porto lança concurso de 4,9 milhões para sinalização das novas oficinas em Gaia

© Igor Martins / Global Imagens

O anúncio de procedimento do "Concurso Público para o Projeto, Fornecimento, Instalação, Testes e Colocação ao Serviço do Sistema de Sinalização do PMO [Parque de Material e Oficinas] de Vila d'Este" foi hoje publicado em Diário da República (DR).

O valor base do concurso público é de 4,9 milhões de euros, o prazo de execução do contrato a assinar será de 30 meses e os potenciais concorrentes podem apresentar propostas até ao início de março.

O PMO de Vila d'Este está a ser construído no âmbito da extensão da Linha Amarela (D) entre Santo Ovídio e Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e tem conclusão prevista para o final do ano.

Em 28 de outubro, a Metro do Porto admitiu alterações ao processo de manutenção dos veículos no âmbito da construção do novo PMO em Vila d'Este, mas não sairá de Guifões, em Matosinhos.

"Relativamente à manutenção haverá uma alteração por força da entrada em serviço do PMO de Vilar de Andorinho", freguesia onde se situa Vila d'Este, disse hoje fonte oficial da Metro do Porto à Lusa.

A empresa assegurou também que "não" sairá das atuais instalações no concelho de Matosinhos, e que "o Parque de Material e Oficinas de Vilar de Andorinho será complementar ao que existe em Guifões".

O novo PMO servirá "para aumentar a capacidade e aumentar a eficiência, nomeadamente energética, melhorando o indicador de quilómetros (kms) em vazio, estando previsto funcionar para aparcamento do material circulante das linhas Rosa, Rubi e Amarela", segundo a empresa.

Ficará situado entre as futuras estações do Hospital Santos Silva e Vila d'Este, parte da extensão que também inclui a estação Manuel Leão, à qual o metro chegará vindo da atual estação de Santo Ovídio, através de um viaduto.

As obras de prolongamento da Linha Amarela (em Vila Nova de Gaia) e a construção da Linha Rosa (no Porto, entre São Bento e Casa da Música) representam no total um acréscimo de seis quilómetros e sete estações à rede de metro do Porto e um investimento total superior a 400 milhões de euros.