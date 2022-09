Micro e pequenas empresas insurgem-se contra endividamento de 900 milhões de euros

Jorge Pisco, presidente da Confederação Portuguesa das Micro Pequenas e Médias Empresas © DR

A Confederação Portuguesa das Micro Pequenas e Médias Empresas (CPPME), liderada por Jorge Pisco, considera que "as medidas anunciadas pelo governo não são adequadas ao aumento global dos custos com matérias-primas e energia (combustíveis, eletricidade, gás natural e gás propano) que se tem vindo a verificar", afirmou a associação em comunicado enviado às redações esta quinta-feira.

"No momento em que se intensificam as dificuldades de sobrevivência de muitas micro, pequenas e médias empresas, que não conseguem fazer face ao aumento dos custos de funcionamento, devido à espiral inflacionária, as medidas anunciadas pelo Governo não só as ignoram em absoluto, como o que avançam de mais significativo corresponde a 900 milhões de euros de endividamento".

As micro e pequenas empresas "reclamam a reposição dos apoios à retoma nos setores mais afetados pela pandemia, através de ajudas à tesouraria, a fundo perdido, adequadas às fragilidades das empresas, apenas condicionadas pela manutenção e criação de postos de trabalho", defendem na mesma nota.

Do plano extraordinário de apoio às empresas, a confederação só destaca como positivo "o programa de formação, que as empresas há muito vêm reclamando".