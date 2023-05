Ministério espera receber este mês relatório técnico do novo hospital do Oeste

Manuel Pizarro, ministro da Saúde. © Foto: Leonel de Castro/Global Imagens

O Ministério da Saúde disse hoje que espera receber durante a primeira quinzena deste mês o relatório do grupo de trabalho criado para estudar as soluções de localização e perfil assistencial do novo hospital para a região Oeste.

"O Ministério da Saúde espera receber o relatório do grupo de trabalho durante a primeira quinzena de maio, seguindo-se a decisão que os termos do relatório tornem mais aconselhável", divulgou a tutela numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o ministério de Manuel Pizarro, o "trabalho que vai definir a localização e o perfil funcional do novo Hospital encontra-se a decorrer com tranquilidade".

O Ministério da Saúde justificou o atraso nas decisões com o parecer entregue, em março, pelas câmaras municipais de Caldas da Rainha e de Óbidos.

A distrital do PSD/Oeste, que integra as concelhias Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa, tinha acusado hoje o ministro da Saúde de "mentir" à população quanto à intenção de construção de um novo hospital na região Oeste, ao adiar a decisão de anúncio da sua localização e perfil assistencial.

"O ministro mentiu aos oestinos e não tem qualquer intenção em construir o novo Centro Hospitalar do Oeste", referem os sociais-democratas numa nota de imprensa hoje divulgada.

Depois de o Ministério da Saúde não ter divulgado qualquer decisão quanto à localização e perfil assistencial da nova unidade, "falhando os compromissos", o PSD "acredita que o Governo não tem qualquer intenção de construir o novo hospital."

Em novembro, a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Oeste entregou ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, um estudo que encomendou à Universidade Nova de Lisboa para ajudar o Governo na tomada de decisões e que aponta o Bombarral como a localização ideal do novo hospital.

Na ocasião, o governante anunciou a criação de um grupo de trabalho para estudar soluções e anunciou que divulgaria a localização e o perfil assistencial do novo hospital, até ao final do primeiro trimestre de 2023.

Em março, as câmaras das Caldas da Rainha e de Óbidos entregaram ao ministro da Saúde um parecer técnico a contestar os critérios utilizados no estudo da OesteCim para definir a localização e a defender medidas de mitigação dos impactos se Caldas da Rainha deixar de ter hospital, assim como a localização do novo hospital na confluência daqueles dois concelhos.

No início de abril, o Ministério da Saúde esclareceu que decidiu adiar as decisões quanto à localização e ao perfil assistencial do futuro hospital do Oeste até analisar os contributos recebidos, nomeadamente pelas câmaras de Caldas da Rainha e Óbidos, e receber o relatório do grupo de trabalho.

O novo hospital deverá substituir o atual Centro Hospitalar do Oeste, que integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.