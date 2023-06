Ministra da Presidência ignora ilegalidade do despacho do apoio às rendas

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. © LUSA

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, vê com naturalidade o despacho interno do Ministério das Finanças que altera o decreto-lei que cria o apoio às rendas quanto à fórmula de apuramento dos rendimentos, o que se traduzirá numa redução do subsídio ou a exclusão da medida.

Questionada, esta quinta-feira, sobre a ilegalidade da norma do Fisco, à margem do briefing do Conselho de Ministros, que decorreu em Évora, a governante disse apenas que "o desenho de qualquer medida implica inúmeras vezes despachos que ajudam a fixar os critérios para "o desenho de qualquer medida implica inúmeras vezes despachos que ajudam a fixar os critérios" para que os apoios "possam ser pagos", escusando-se a mais comentários.

E preferiu acenar com os números relativos ao apoio: "Prevíamos apoiar 150 mil famílias e apoiámos 185 mil famílias, mais até do que tínhamos previsto. São 240 milhões de euros de despesa prevista com o subsídio, que, em média, é de 100 euros por mês, mas que para 32 mil famílias chega aos 200 euros".

A posição da ministra da Presidência contrasta com a do Ministério das Finanças que, esta quarta-feira, reconheceu que, "a bem da segurança jurídica", o governo poderá promover uma "clarificação" do decreto-lei, uma vez que "um despacho não se pode sobrepor nem alterar uma lei", esclareceu ao Dinheiro Vivo o fiscalista Luís Leon.

Entretanto o grupo parlamentar do PS entregou, no Parlamento, uma proposta de norma interpretativa que visa validar a orientação do despacho da Autoridade Tributária para ter em conta os rendimentos brutos e os sujeitos a taxas especiais em vez da matéria coletável, como determina a lei. Este projeto vai ser debatido esta quinta-feira, na especialidade, no âmbito do pacote Mais Habitação do governo.

Mesmo que passe com a maioria absoluta socialista, essa norma não tem força de legal, uma vez que as condições para a atribuição do apoio já constam de um decreto-lei do executivo que nem teve de ir à Assembleia da República.

O despacho interno, assinado a 1 de junho pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, e a que o Dinheiro Vivo teve acesso, instruiu os serviços da Autoridade Tributária (AT) a cortar na fórmula de cálculo do apoio às rendas destinado a inquilinos com rendimentos anuais até 38 632 euros, referentes a 2021, e com uma taxa de esforço igual ou superior a 35%, alterando os critérios previstos na lei. Assim, as prestações reduzem-se substancialmente e haverá quem fique impedido de aceder ao subsídio. Tudo para evitar um rombo de mil milhões de euros no Orçamento do Estado, já que o custo estimado com a medida é de 240 milhões de euros, menos 760 milhões, apurou o DV. O fiscalista Luís Leon, cofundador da consultora Ilya, revelou ao DV que "a norma interna é ilegal porque não se pode sobrepor à lei".