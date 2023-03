Ministra prepara-se para nomear novo provedor da Santa Casa

A SCML é a entidade que explora os jogos sociais no país. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vai nomear uma nova equipa de gestão para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), instituição que está sob a sua tutela e cuja Mesa (administração) está atualmente com três membros efetivos de um total de seis.

"Estamos a preparar uma nova equipa para a Santa Casa para garantir que continua a cumprir a missão extraordinária para a qual foi criada", disse esta terça-feira, Ana Mendes Godinho, durante uma audição regimental no Parlamento.

A responsável confirmou que "a equipa que está na Mesa da Santa Casa está terminar o mandato e alguns já terminaram".

Conforme noticiou o Dinheiro Vivo, a SCML vive atualmente uma situação de paralisia e de guerra interna, com várias vozes dentro da casa a pedirem a substituição do provedor, Edmundo Martinho.

O mandato de Edmundo Martinho termina só em novembro, mas a sua substituição deverá ocorrer já no final de abril, soube o Dinheiro Vivo junto de fonte conhecedora do processo. O provedor da SCML é nomeado por decisão conjunta do primeiro-ministro e da ministra do Trabalho.

Já os restantes membros que compõem a Mesa são nomeados pela ministra do Trabalho, sob proposta do provedor.

A gestão atual da SCML está sob fortes críticas. Há já quem diga que a "SCML precisa de um Paulo Macedo". Em causa está, por exemplo, o investimento com a compra de 55% da sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha. "Comprou-se os encargos, a dívida, os ordenados, foi um negócio que ninguém percebeu; e agora quer-se vender."

Há também, dizem as fontes contactadas pelo Dinheiro Vivo, necessidade de uma grande reforma nos recursos humanos, sendo que nos últimos anos a SCML aumentou consideravelmente o número de colaboradores, e de acelerar projetos como o lançamento das apostas em corridas de cavalos e reavaliar a internacionalização dos jogos.

Até agora, março de 2023, ainda não é conhecida a performance económica da Santa Casa e dos jogos sociais em 2021, a principal fonte de financiamento da instituição.

Um dos dos nomes que salta para substituir Edmundo Martinho é o da antiga ministra da Saúde, Ana Jorge, que foi afastada pelo atual provedor do projeto de reconversão do antigo hospital militar da Estrela da SCML em unidade de cuidados continuados. O nome de João Soares, que foi apontado há alguns meses para substituir Edmundo Martinho, não parece ter muito apoio.