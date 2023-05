Ministro da Economia critica lentidão do Estado na tomada de decisões

O ministro da Economia, António Costa Silva. © LUSA

Ainda que prefira "olhar para o copo meio cheio", o ministro da Economia, António Costa Silva, reconheceu que ainda faltam vários passos para dar um novo impulso à economia portuguesa, afirmou esta terça-feira durante as Jornadas da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), em Lisboa.

Um dos pontos negativos abordados pelo governante prende-se com a lentidão do Estado na tomada e de decisões: "Temos uma Administração Pública que está muito orientada para parecer. E temos cinco, seis, sete pareceres e não temos uma decisão. É uma espécie de pescadinha de rabo na boca".

A este propósito, Costa Silva lembrou que o governo introduziu, "no Conselho de Ministros, a conferência procedimental" para acelerar a tomada de decisões. O objetivo é "instituir uma espécie de balcão único para setores identificados e não multiplicar interações com as empresas num desperdício de recursos". "Temos de racionalizar a Administração Pública, é um desígnio para o futuro, temos de mudar a máquina da Administração pública para fazer mais e melhor", reforça.

Na abertura conferência, o presidente da CCP, João Vieira Lopes, também já tinha denunciado "a degradação das funções do Estado". "Há falta de quadros, há um problema na organização dos serviços do Estado, que depois se reflete na lentidão com que o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] está a ser executado", declarou, frisando que, "ao fim de dois anos, o PT2030 ainda não começou". E deu outro exemplo de marasmo no funcionamento do Estado: "Assinamos, no ano passado, um acordo com o governo para a competitividade e valorização de rendimentos onde existe um ponto sobre a competitividade dos serviços e, até agora, ainda estamos a discutir nos corredores com o governo o que se pode ou não fazer. É a incapacidade do modo como estão organizados os serviços públicos".

Apesar de apontar como positivo o crescimento do PIB, em 2022, em 6,7%, com o peso das exportações a subir para 50%, o ministro da Economia admitiu que "Portugal é um dos países da União Europeia com maior conteúdo importado nas exportações", o que explica, em parte, "a baixa competitividade e produtividade" da economia portuguesa.

Ora a alavanca das empresas não pode passar apenas pelo financiamento bancário. Aliás, Costa Silva considera que "as empresas portuguesas estão muito viciadas no endividamento bancário". Por isso, o executivo está "a lutar para que o Banco de Fomento consiga dar múltiplas fontes de financiamento, para que seja um banco promocional do desenvolvimento". Desta forma, "as empresas vão pode escolher os seus instrumentos", defende.

A mesma ideia foi partilhada pelo presidente da CCP, João Vieira Lopes. Na abertura das Jornadas da CCP, o líder desta confederação empresarial destacou a necessidade de Portugal alcançar um crescimento económico com base em reformas de fundo que permitam às empresas diminuir a elevada dependência dos fundos europeus no investimento do País, atraindo recursos externos e reduzindo a dependência no que respeita ao financiamento bancário. "Uma estrutura empresarial nas mãos de um sistema bancário com perfil conservador, não tem condições para inovar e operar a mudança de perfil produtivo de que o país carece", afirmou João Vieira Lopes

Para o presidente da CCP, "a banca portuguesa é muito conservadora, aposta no que já conhece". "Significa que compete aos governos e ao Estado encontrar modos flexíveis seja em termos fiscais, seja de investimento, usando os seus instrumentos bancários", sublinhou.

As Jornadas CCP 2023, que percorrerão o País com passagem por Braga e Leiria, dedicadas ao tema do "Comércio e Serviços e Competitividade", arrancaram esta terça-feira em Lisboa contando com a presença do ministro da Economia, António Costa Silva, do presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, e do ex-ministro da Economia, Augusto Mateus, que é consultor da EY e o principal orador da conferência.