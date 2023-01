Ministro da Economia nomeia adjunto para a presidência do IAPMEI

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva © LUSA

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, nomeou o seu adjunto, Luís Guerreiro, para a presidência do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, depois de o atual líder da instituição, Francisco Sá, ter pedido a cessação de funções no cargo.

Ao Dinheiro Vivo, Francisco Sá confirmou que apresentou "a demissão na quarta-feira por razões pessoais" e que "o Ministério da Economia já aceitou o pedido".

Em comunicado, o Ministério da Economia revela que "designou em regime de substituição, o mestre Luís Filipe Pratas Guerreiro, para exercer o cargo de Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, I. P. - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., na sequência do pedido de cessação de funções apresentado, esta semana, por Francisco Sá, que ocupava o cargo em regime de substituição desde fevereiro de 2021".

Francisco Sá terá sido forçado a abandonar o cargo, adianta o Negócios. Mas, questionado pelo DV, o presidente demissionário disse apenas que saiu "por razões pessoais".

Quanto ao futuro profissional, Francisco Sá adiantou ao DV que "como quadro do IPAMEI irá manter-se na instituição, aguardando que o novo presidente indique qual a área a assumir".

O novo líder do IPAMEI, Luís Guerreiro, além de ter sido adjunto do ministro da Economia desde março de 2022, foi gestor senior de projetos na Partex, empresa da qual fazia parte António Costa Silva como presidente da comissão executiva entre 2004 e 2021.

Luís Guerreiro é licenciado em Engenharia de Minas e tem mestrado em Mineralurgia e Planeamento mineiro, ambos pelo Instituto Superior Técnico.

Desde que chegou a ministro, no final de março de 2022, António Costa Silva já alterou vários protagonistas da máquina dos fundos europeus, desde a presidente do Banco Português de Fomento, Beatriz Freitas, ao próprio secretário de Estado da Economia, João Neves, que, em fevereiro de 2021, escolheu Francisco Sá, então CEO da Lispolis, para a liderança do IPAMEI.

Com a saída de João Neves da secretaria de Estado da Economia, entrou Pedro Cilínio, um dos diretores do IAPMEI, a quem Francisco Sá passou a responder.

Em 2022, o IAPMEI só pagou 74 milhões de euros no âmbito das Agendas de Inovação Empresarial, o maior concurso do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). A expetativa era pagar três a quatro vezes mais apoios à inovação e descarbonização das empresas, avança o Expresso.

Ao semanário, o ministro da Economia reconheceu que é preciso "melhorar significativamente" a execução dos fundos comunitários, "porque um governo que não reconhece os seus problemas, fica mais perto de não os resolver".

(Notícia atualizada às 17h17)