Ministros das Finanças e Infraestruturas querem que TAP explique indemnização a Alexandra Reis

Os gabinetes dos ministros das Finanças e das Infraestruturas e da Habitação publicaram um despacho a "solicitar ao Conselho de Administração da Transportes Aéreos Portugueses, S.A., informação sobre o enquadramento jurídico do acordo celebrado no âmbito da cessação de funções como vogal da respetiva Comissão Executiva, de Alexandra Margarida Vieira Reis, incluindo sobre o montante indemnizatório atribuído", lê-se no documento.

A atual secretária de Estado do Tesouro saiu da TAP com uma indemnização de 500 mil euros.

Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência desta polémica, afirmou que "há quem pense" que seria "bonito" a secretária de Estado do Tesouro prescindir da indemnização da TAP, ainda que a lei permita receber os 500 mil euros e exercer funções governativas.

