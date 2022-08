Mitigar efeito da inflação energética nas famílias mais pobres custaria 900 milhões de euros

O primeiro-ministro, António Costa © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dinheiro Vivo 16 Agosto, 2022 • 09:48

Mitigar o efeito da escalada de preços da energia com medidas de apoio direcionadas às famílias mais pobres custaria ao Estado cerca de 900 milhões de euros (0,4% do PIB), segundo avança o Público, na edição desta terça-feira.

Os cálculos são resultantes de um estudo Fundo Monetário Internacional (FMI), que, tal como a Comissão Europeia, tem vindo a recomendar aos governos que empreguem os seus orçamentos no suporte das camadas de população mais vulneráveis, de modo a diminuir o impacto da inflação.

"A ideia é que é preferível tomar medidas direcionadas para as famílias com menores rendimentos, que mais dificuldades têm em lidar com as subidas dos preços, como um reforço de apoios sociais ou transferências extraordinárias de dinheiro", refere a publicação.

Segundo o jornal, o Governo português não tem seguido as orientações. Até agora, as medidas anunciadas para contrariar os efeitos da crise energética representam um custo de 1,32% do PIB, aproximadamente 3009 milhões de euros. Deste valor, apenas 0,03% (menos de 100 milhões de euros) se destina a medidas direcionadas às famílias mais vulneráveis.

Uma mudança poderá acontecer já no próximo mês, com a apresentação do pacote de novas medidas, e em outubro, no Orçamento do Estado para 2023. Contudo, esta seria "uma alteração significativa da estratégia até agora seguida pelo executivo liderado por António Costa, que dá prioridade a medidas de apoio generalizadas a todas as camadas da população", entende o Público.