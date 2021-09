Moody's melhora rating de seis bancos portugueses

Agência de rating Moody's © JOEL SAGET / AFP

A Moody's melhorou o rating dos bancos portugueses Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, Novo Banco, BPI e Crédito Agrícola, depois de há poucos dias ter atualizado em alta o rating da República Portuguesa.

A agência de rating melhorou o rating dos depósitos de longo prazo do BPI de Baa1 para A3. A perspetiva de evolução do rating dos depósitos é "estável", fez saber o banco em comunicado enviado às redações.

Os ratings atribuídos pela Moody"s ao BPI e à sua dívida sénior ordinária de longo prazo mantêm-se em Baa2, com outlook "estável".

A Moody"s destaca que os indicadores de qualidade de risco de crédito do BPI estão melhor do que a média do setor em Portugal. A agência realça ainda que a instituição bancária tem uma sólida capitalização, adequado perfil de financiamento e liquidez e o apoio do acionista único, o CaixaBank.

Também a CGD viu subir o rating de dívida sénior de longo prazo de Baa3 para Baa2 e da dívida sénior de curto prazo de P-3 para P-2.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD precisa que o outlook foi mantido em stable e que com esta revisão o rating da CGD acumula já em 2021 uma subida de dois níveis na avaliação da Moody"s.

A CGD refere que, "em simultâneo, o rating de dívida sénior não preferencial de longo prazo da CGD subiu igualmente em um nível de Ba1 para Baa3, elevando esta tipologia de dívida à categoria de investment grade".

"Os ratings, de longo e curto prazo, dos depósitos foram elevados para Baa2 e P-2, respetivamente, nível idêntico ao da República de Portugal", indica a CGD.

No comunicado, a CGD refere ainda que "estas revisões são consequência da subida do rating de Baseline Credit Assessment de ba1 para baa3 colocando o rating intrínseco em 'investment grade.

Na sua avaliação, a Moody"s destaca que esta revisão é uma consequência do sucesso alcançado no cumprimento do Plano Estratégico 2017-2020, refletido no nível de capital e na qualidade dos ativos, salientando ainda a melhoria da rendibilidade e liquidez", precisa a CGD.

