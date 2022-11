Moody's: Preços grossistas da energia continuarão mais baixos em Portugal do que no norte da Europa

© Fabrice COFFRINI/AFP

O vice-presidente senior credit officer da Moody's Investors Service, Benjamin Leyre, defendeu esta quarta-feira que os preços grossistas da energia vão continuar mais baixos em Portugal e Espanha do que no norte da Europa.

"Os preços no mercado grossista da energia em Portugal e na Espanha provavelmente continuarão mais baixos do que aqueles no noroeste da Europa continental", afirmou o responsável num relatório da Moody's que concluiu que os preços grossistas da energia na Europa se mantenham a níveis historicamente elevados a médio prazo. No entanto, "diferenças acentuadas entre países, e com diferentes níveis de intervenção governamental e diferentes implicações de crédito".

"Os preços no mercado grossista da energia nestes países continuam a ser definidos pelos preços do gás na região. Os preços do gás em Portugal e na Espanha estão mais baixos do que os preços do gás natural da TTF dos Países Baixos ‒ principal referência para a Europa Ocidental ‒ até agora neste ano ‒, e estão menos expostos à interrupção do fornecimento do gás natural russo", lê-se.

O mesmo relatório indica que há maiores riscos em Espanha quanto a uma intervenção política nos preços do que em Portugal.

Em Portugal, os níveis das tarifas reguladas beneficiam de acordos competitivos de compra e venda de energia de origem renovável a longo prazo, "o que diminui os riscos de intervencionismo político".