Movimento TVDE acredita que caminho para sustentabilidade do setor está "bem delineado"

Veículo TVDE © Igor Martins / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Março, 2022 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Movimento TVDE considerou, esta sexta-feira, que o caminho para a "sustentabilidade" do setor "está bem delineado", depois de uma reunião com a plataforma Free Now, que revelou estarem em estudo novas medidas de valorização do motorista, a implementar em abril.

Após mais uma reunião bimestral com a Free Now, o Movimento TVDE considerou, em comunicado enviado à Lusa, que "todos os pontos analisados na mesa da reunião foram levados muito a sério por parte do diretor-geral Bruno Borges".

"Temos a certeza de que o caminho para a sustentabilidade do setor está bem delineado (...) acreditamos que o caminho está mais perto e que em breve podem surgir mais algumas conquistas para o setor", pode ler-se na nota.

De acordo com o documento, o Movimento considera que a plataforma tem como prioridade "melhorar as condições do setor TVDE", lembrando que a Free Now assim o demonstrou com o "aumento da tarifa e a eliminação das tarifas 'low cost'", anunciados recentemente pela empresa que, no entanto, não os especificou.

"O objetivo é melhorar a 'app' para parceiros e motoristas, e criar fontes de rendimentos melhores para as empresas TVDE portuguesas", explicam em comunicado.

Já a Free Now considerou que a reunião decorreu num "clima construtivo e de colaboração", revelando algumas medidas a implementar no imediato como "a diminuição do raio/distância de recolha de passageiros, permitindo reduzir os custos associados pré início da viagem".

"Se até aqui a Free Now era a única plataforma a apresentar no cartão de oferta de novas viagens tanto o preço como o destino, informações que, contudo, não eram disponibilizadas caso os motoristas aceitassem uma solicitação a meio de uma outra viagem, a partir de agora os motoristas terão sempre acesso a estes dados após um pedido de viagem", pode ler-se na resposta da plataforma enviada à Lusa.

Entre as medidas que vão ser executadas encontra-se ainda o "estudo de novas medidas de valorização do motorista a implementar no próximo mês".

O Movimento TVDE, que junta empresas parceiras das plataformas e motoristas, tem vindo nos últimos dois meses a manifestar-se às quartas-feiras para exigir, entre outros, mais fiscalização, uma taxa fixa nos serviços e uma extensão do prazo das matrículas de sete para 10 anos.

Uma das principais reivindicações está ligada às baixas tarifas praticadas, segundo as quais o Movimento refere que "os operadores TVDE não podem fazer nada, pois são as plataformas eletrónicas que, na guerra concorrencial permanente entre si, definem essas tarifas, tendo as mesmas vindo sempre a descer, pelo menos desde 2016".

"Isto significa que os milhares de Operadores TVDE, empresas sediadas em Portugal e que cá pagam os seus impostos, estão totalmente vulneráveis às políticas de, fundamentalmente, três multinacionais, que a ninguém prestam contas", acusa o Movimento.

O Movimento TVDE vem desde há quase dois anos defendendo uma "alteração do modelo tarifário", de forma a que o TVDE "continue a ser uma opção viável e segura de mobilidade, nos contextos adequados, com veículos modernos e de baixas/zero emissões, sem comprometer nem concorrer com a utilização de meios ativos ou sistemas coletivos de transporte".

De acordo com o Movimento, a recente subida de tarifas, ocorrida no final da semana passada, por iniciativa das plataformas eletrónicas, "é insignificante e mantém-nas abaixo do preço de custo da atividade", conforme está definido no caderno de custo da atividade recolhido pelo Movimento e entregue já ao governo e aos reguladores da mobilidade dos transportes.

A Uber Portugal aumentou os preços das viagens na Área Metropolitana de Lisboa em 11 de março, uma decisão que, segundo a empresa, deve-se ao "aumento da procura" resultante do final do teletrabalho e desconfinamento, mas também devido ao aumento do preço dos combustíveis, tanto gasolina, como gasóleo.

Na UberX, a modalidade 'low-cost' da plataforma, a tarifa mínima sobe de 2,50 euros para 3,25 euros, tal como nas modalidades UberX Saver, Uber Green e Uber Assist. Este é o valor cobrado aos passageiros independentemente da distância da viagem.

Na modalidade Uber XL, viaturas que podem levar mais do que cinco pessoas, a alteração é maior, passando de 4 euros, para 5,20 euros, sendo que, a modalidade com a maior subida é a Uber Black, que aumenta a tarifa mínima em 1,50 euros.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou na segunda-feira que os transportes de mercadorias até 3,5 toneladas e os serviços de transporte de passageiros em veículos descaracterizados através de plataformas eletrónicas (TDVE) vão ter um apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, no contexto do aumento dos preços da energia, uma ajuda que o Movimento considerou "muito curta".

"Vemos com bons olhos essa ajuda, embora achemos que é uma ajuda muito curta em comparação com outros setores. Mas acaba por minimizar o problema grave para todo o setor que é o aumento dos combustíveis", disse na ocasião Diogo Fernandes, do Movimento TVDE, em declarações à agência Lusa.

Atualmente, são três as operadoras a trabalhar no país: Uber, Bolt e Free Now, esta última criada a partir da MyTaxi (serviço de transporte em táxis através de uma aplicação de telemóvel) e que integra também os TVDE da antiga Kapten.