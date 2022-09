Mudança para o mercado regulado do gás não exige nova inspeção e "não terá custos"

Famílias que queiram mudar para o regulado podem dirigir-se a uma loja de um dos 12 comercializadores de último recurso - entidades que fornecem gás natural no mercado regulado - e pedir para fazer um novo contrato. © Pixabay

As famílias que queiram mudar para o mercado regulado de gás natural não precisam esperar até 1 de outubro. A mudança poderá ser feita já a partir deste mês, assim que o diploma que permite esta alteração seja publicado, revelou o ministro do Ambiente.

Duarte Cordeiro, que falava durante a apresentação do pacote de medidas de apoio às famílias, adiantou ainda que a passagem para este mercado não vai exigir nova inspeção de gás nem "qualquer tipo de custo", como o Dinheiro Vivo tinha noticiado.

As famílias que queiram mudar para o regulado podem dirigir-se a uma loja de um dos 12 comercializadores de último recurso - entidades que fornecem gás natural no mercado regulado - e pedir para fazer um novo contrato.

Além disso, a transferência poderá ainda ser feita "comodamente" a partir de casa, uma vez que o diploma obriga a que os comercializadores disponibilizem a opção de contratação eletrónica, sublinhou Duarte Cordeiro. As empresas terão 45 dias a partir da publicação do diploma para disponibilizar este serviço online, caso contrário "serão multados", acrescentou.

De forma a mitigar o aumento do preço da fatura do gás face à escalada das matérias-primas agravada pela guerra, o Governo já tinha anunciado que iria alterar a atual legislação de modo a permitir que os consumidores que estão no mercado liberalizado de gás natural possam regressar ao mercado regulado onde as tarifas são mais baixas. Uma medida que vai entrar em vigor a partir de 1 de outubro e que segundo as contas do Governo equivale a uma poupança média da fatura de 10% para um casal com dois filhos.

"O Governo procurou a solução que garante o preço mais baixo para as famílias", sublinhou o ministro do Ambiente, como resposta à opção de não alargarem a redução da componente fiscal ao gás natural. Recorde-se que uma das medidas do pacote de apoio às famílias é a redução do IVA da eletricidade para 6% até dezembro de 2023, mas apenas em alguns consumos. A descida de 13% para 6% vai aplicar-se nos primeiros 100 kWh consumidos por mês e apenas aos consumidores com potências contratadas até 6,9 kVA.