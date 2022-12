Mudanças à lei laboral

© Pixabay

Mais caro despedir

A compensação por despedimento vai subir de 12 para 14 dias trabalhado, embora ainda longe da indemnização de 30 dias que vigorava antes da troika. Despedir precários também vai ficar mais caro: irá custar mais seis dias ao subir de 18 para 24 dias por cada ano de antiguidade, segundo a proposta do governo que altera a legislação laboral, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno. A compensação não pode, contudo, ser superior a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida que, em 2023, subirá de 705 para 760 euros. Ou seja, estes trabalhadores não podem receber mais do que 182 400 euros.



Horas extra a duplicar

O trabalho suplementar superior a cem horas anuais passa a ser pago a duplicar com um acréscimo de 50% pela primeira hora ou fração e 75% por hora ou fração subsequente, em dia útil; e 100% por cada hora ou fração, em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado, de acordo com a alteração do PS. Esta era a compensação adicional que vigorava até 2012, antes da troika, mas logo a partir da primeira hora, sem o teto das cem horas. O PS introduziu ainda uma nuance que liberta o trabalhador com estatuto de cuidador informal da obrigatoriedade de prestar trabalho suplementar.



Contrato com plataformas

Foi aprovado o novo artigo 12.º-A do Código do Trabalho, que regulamenta a presunção da existência de um contrato de trabalho dependente para quem seja motorista ou estafeta das plataformas digitais. Esta alteração dá primazia ao vínculo laboral entre trabalhador e a própria plataforma. Mas a relação também pode ser reconhecida perante um intermediário.



Lei dos TVDE

Poderá ser necessário corrigir a lei dos TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma), uma vez que o regulamento aprovado em 2018 não prevê a existência de contratos com as plataformas. O deputado do PS Fernando José reconhece que "terá de haver uma harmonização da legislação para efetivamente permitir a presunção de contrato de trabalho".