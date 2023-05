Negociação coletiva deu ganho real de apenas 0,4% nos salários

© Sérgio Freitas/Global Imagens

Dinheiro Vivo 19 Maio, 2023 • 10:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As valorizações salariais alcançadas no âmbito de negociações coletivas garantiram apenas ganhos reais anualizados de apenas 0,4%.

Ainda assim, os trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva, e que com isso tiveram uma revisão das tabelas salariais, superaram os 247 mil no primeiro trimestre do ano, um máximo desde 2011, avança esta sexta-feira o Jornal de Negócios.

De acordo com o último relatório trimestral da contratação coletiva publicado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), as rondas negociais entre empregadores e sindicatos resultaram no primeiro trimestre deste ano numa média ponderada de 5,6% de valorização nominal anual nas tabelas salariais.