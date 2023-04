Negócios da beleza regressam sob o efeito multiplicador

26.ª edição da Expocosmética conta com 250 expositores © Direitos Reservados

A maior feira de beleza da Península Ibérica regressou ontem a Matosinhos, com o propósito de servir de montra ao de que melhor se faz no setor. Este ano, o número de marcas à procura de visibilidade quase triplicou, estando presentes cerca de 250 expositores. Com essa multiplicação, sobe também a previsão do volume de negócios que, segundo Amélia Estevão, diretora de marketing da Exponor, atingirá um milhão de euros, o dobro da edição passada.

Interrompida dois anos pela pandemia (2020 e 2021), a Expocosmética "está agora a recuperar o ritmo". Apesar de a edição passada ter ocorrido já num período de alívio das restrições, muitas foram as empresas que "revelaram ainda alguns receios", o que, conjugando com o facto de o setor ter-se reinventado no online, resultou numa participação de 100 expositores e na visita de 20 mil pessoas. Agora, libertados das amarras da covid-19, as expectativas são "muito positivas", apontando os números para 250 stands e 30 mil visitantes, ou seja, crescimentos na ordem dos 150% e 50%, respetivamente.

Fazendo um ponto de situação do setor, Amélia Estevão traça um cenário otimista: "As empresas continuam a vender, mas diversificam agora as plataformas de venda. Além das lojas físicas, marcam presença no digital, nas feiras e fazem parcerias." Já no que aos clientes diz respeito, este é assumidamente um mercado que "o consumidor tem necessidade de manter e no qual continua a comprar", embora privilegie neste momento "produtos mais acessíveis e multifunções".

Ao todo, eram esperadas 200 empresas, com as de origem portuguesa a assumirem uma quota-parte superior a 80%. Dentro daquele universo, contabilizam-se 35 companhias estrangeiras, 27 oriundas de Espanha e as restantes de outros pontos do mundo como Reino Unido, França, China e Islândia.

Do lado dos visitantes, cuja expectativa para os três dias de feira supera os 30 mil, a iniciativa conta com o registo de 69 nacionalidades, sendo Espanha, Brasil e França os mercados com maior expressão.

Tal como no ano passado, a Expocosmética conta este ano com o complemento de uma feira digital, a E+E, onde estão representados todos os expositores, antecipando ao participante as novidades e dando-lhe a oportunidade de organizar a visita física, bem como interagir com as marcas e fazer negócio de uma forma privada. Apesar de ser um evento pensado para profissionais, e no qual 90% da faturação decorre desse mesmo segmento, a feira abre também portas ao consumidor final, que pode adquirir o bilhete por um custo de cinco euros. Os profissionais, por seu turno, podem solicitar aos seus fornecedores um código, que garante a entrada gratuita.

Além dos já conhecidos stands das marcas, a 26.ª edição da Feira Internacional de Cosmética, Estética, Unhas e Cabelo vai premiar as marcas que se distinguiram no setor da cosmética e beleza, através dos Brand Awards 2023, e acolher a 3.ª edição do Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde, com a curadoria de Simone Ayres, especialista na área da medicina estética, onde será debatido o tema da "Saúde para a beleza" e abordados temas como a autoestima, cosmética, nutrição e saúde sexual.