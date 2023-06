Negócios do Porto faturaram no São João mais 26%

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2023 • 13:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A faturação dos negócios do Porto aumentou 26% nas festas de São João face ao mesmo período do ano passado, sendo o valor médio despendido em cada compra de 25 euros, concluiu o relatório da Reduniq, revelado nesta quarta-feira.

De acordo com o Reduniq Insights, relatório da Reduniq, rede nacional de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros e marca da UNICRE, na véspera de São João (sexta-feira), a restauração e a hotelaria cresceram 21% e 26%, respetivamente, face ao ano de 2022.

Nesse mesmo dia, acrescenta, "registou-se um aumento do número de transações e de faturação de 36% e 26%, respetivamente".

Comparativamente à média das restantes sextas-feiras deste ano, o dia 23 registou um aumento de 25% nas transações e 21% na faturação.

"Esta performance positiva é justificada tanto pelo aumento do consumo nacional (14%), como estrangeiro (33%)", justifica a rede.

Para o porta-voz da Reduniq Insights, Tiago Oom, estes dados "reforçam a importância deste evento para o turismo, na medida em que desafia as restantes regiões do país, e os estrangeiros, a viverem as tradições" do Norte e da cidade.

Naquela que é considerada a noite mais longa do ano (do dia 23 para 24), a faturação estrangeira representou 37,7% do total registado, "valores semelhantes ao que aconteceu no mesmo dia do ano passado e em linha com a média desde o início do ano", acrescenta o responsável.

A festa de São João no Porto contou com muitos bailaricos, martelinhos, sardinhas, balões e 16 minutos de fogo de artifício, na zona da Ribeira, que foi lançado das margens do rio Douro, de barcaças e do tabuleiro superior da ponte Luís I.

Aquando da apresentação do programa, presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, referiu que, este ano, as festas tinham um custo de 650 mil euros.