Negócios na indústria aumentam 54% em abril

O volume de negócios na indústria aumentou 54,1% em abril, face ao mesmo mês de 2020, a beneficiar das vendas ao mercado externo e acelerando face à subida de 16,6% em março, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A subida do índice de volume de negócios na indústria resulta, principalmente, da subida de 86,5% em abril do índice do mercado externo, tendo as vendas ao mercado nacional aumentado 36,3%, melhorando também face a março, quando cresceram 12% e 23,4%, pela mesma ordem.

Em março, o índice de volume de negócios na indústria registou uma subida homóloga de 15,9%, invertendo a tendência do mês anterior, com descida de 3,4% em fevereiro.

O INE explica que os aumentos "acentuados" em abril passado dos índices de negócios na indústria refletem abril do ano passado, fortemente afetado pela pandemia, porque comparadas com abril de 2019, as variações foram, respetivamente, de 1,8% para os índices de negócios total, de -0,8% para o mercado interno e de 5,5% para o mercado externo.

Todos os agrupamentos tiveram crescimentos homólogos acentuados em abril, segundo os dados do INE, sendo o maior contributo o dos bens intermédios, que aumentaram em abril 44,5% (16,9% em março), mas face a abril de 2019 registou um aumento de 10,6%.

O índice dos bens de investimento cresceu 185,8% em abril, contra 33,7% em março, mas face a abril de 2019 o aumento foi 0,6% superior, enquanto os bens de consumo e a energia aumentaram 40,5% e 36% em abril, face ao mesmo mês de 2020, e situaram-se 0,8% acima e 9,4% abaixo relativamente a abril de 2019.

O emprego registou em abril um aumento homólogo de 0,3%, face à queda de 2,1% em março, enquanto as remunerações e as horas trabalhadas aumentaram 7,8% e 30,8%, acima das subidas de 1,7% e 1,6% no mês anterior, respetivamente.

A variação mensal do índice do volume de negócios na indústria foi de -5,0% (+17,7% em março 2021,-28,1% em abril de 2020).