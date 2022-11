Negócios nos serviços desaceleram para 21,8% em setembro

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Novembro, 2022 • 13:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Todas as secções contribuíram positivamente para a variação do índice agregado, com aumentos de 20% no comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos, de 32,1% no alojamento, restauração e similares e de 31,7% nos transportes e armazenagem.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário apresentaram subidas homólogas de 5,5%, 9,6% e 5,9%, respetivamente, abaixo de 7,3%, 10,9% e 6,7% em agosto, respetivamente.

No terceiro trimestre, o volume de negócios nos serviços aumentou 23,6% em termos homólogos (22,8% no trimestre anterior).