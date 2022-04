Norte criou 23 mil empregos no final de 2021 mas desemprego aumentou

Rua de Santa Catarina, Porto © Igor Martins/Global Imagens

A região Norte criou 23 mil empregos no último trimestre de 2021, mas a taxa de desemprego fixou-se nos 6,5%, um aumento trimestral de 0,3 pontos percentuais e acima do valor nacional, segundo o Norte Conjuntura.

De acordo com este documento divulgado hoje pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), "a população empregada do Norte aumentou 1,4% no 4.º trimestre de 2021 face ao período homólogo do ano transato, traduzindo-se na criação líquida de 23.200 novos postos de trabalho".

"Em termos comparativos, este foi o segundo trimestre consecutivo no qual o ritmo de crescimento do emprego nacional superou o da região, após vários trimestres consecutivos caracterizados por um melhor desempenho do Norte no contexto global do país", refere o documento.

A nível nacional, "o crescimento da população empregada foi de 3,1% durante o mesmo período, o que representou mais 148.400 empregos".

No Norte, a população empregada entre os 16 e os 24 anos "diminuiu 11,4% no 4.º trimestre de 2021 face ao mesmo período do ano transato, agravando acentuadamente a queda que já tinha sido registada no trimestre precedente".

Já na faixa etária "dos 45 aos 54 anos, o crescimento em termos homólogos foi de 3,2% no 4.º trimestre de 2021, que compara com um crescimento de 8,3% no dos indivíduos dos 55 aos 64 anos".

Também nas qualificações há diferenças, uma vez que "a população empregada com a escolaridade completa até ao 3.º ciclo do ensino básico diminui 12,0%, em termos homólogos, no 4.º trimestre de 2021, agravando-se a tendência de queda que se vem a verificar ao longo dos últimos trimestres", mas "as populações empregadas com o ensino secundário (incluindo pós-secundário) e superior aumentaram em 9,5% e em 14,0%, respetivamente".

No conjunto do ano 2021, "a população empregada na economia do Norte aumentou 2,5% em 2021 face a 2020, acentuando-se a dinâmica de terciarização da economia da Região, com o setor dos serviços a representar 64,4% do total do emprego".

Quanto à taxa de desemprego, no Norte "aumentou para 6,5% no 4.º trimestre de 2021, mais 0,3 p.p. face ao trimestre anterior", e este indicador continua a variar em termos de faixas etárias, com as pessoas dos 16 aos 24 anos a registarem uma taxa de 25,1%, o "valor mais alto dos últimos quatro anos".

Já "nas pessoas dos 45 aos 54 anos, o valor diminui de 4,1% para 3,6% entre o 3.º e 4.º trimestres de 2021, enquanto nos indivíduos dos 55 aos 64 anos, a taxa de desemprego baixou de 6,3% para 5,5% durante o mesmo período".

"Uma das evoluções mais preocupantes no mercado de trabalho do Norte prende-se com o crescimento sucessivo do desemprego de longa duração ao longo do ano de 2021", denota ainda a CCDR-N no documento hoje divulgado.

Assim, no último trimestre do ano passado, "o número de desempregados de longa duração (há 12 ou mais meses) representava 52,8% do total dos desempregados, um valor que compara com 49,4% no trimestre anterior e com 36,6% no trimestre homólogo de 2020".

Em valores nominais, "o número de desempregados de longa duração do Norte situou-se em 63,3 mil no 4.º trimestre de 2021, mais 32,2% do que no período homólogo de 2020".

Segundo a CCDR-N, "o aumento do desemprego de longa duração num contexto de recuperação da economia do Norte após a crise pandémica resulta de um aumento do desemprego estrutural da economia em razão da redução da empregabilidade de recursos humanos com menores níveis de escolaridade".