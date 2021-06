'Norte. Mais a Norte' vai definir a comunicação da CCDR da região

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2021 • 13:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) apresentou esta segunda-feira a sua nova marca institucional que, intitulada "Norte. Mais a Norte", passará a definir toda a comunicação, bem como a promover a região.

"Estamos a falar de uma nova marca para uma instituição que é a CCDR, uma nova imagem para um território que é o Norte e o conjunto dos seus programas. Portanto, uma marca e imagem territorial. É isso que ela vai ser e vamos consolidar nos próximos meses", afirmou o presidente da CCDR-N.

Em declarações aos jornalistas, António Cunha disse que a nova marca tem potencial para ser "usada de modo mais alargado para promover a região também numa dimensão económica e que possa ser usada por outras instituições e por outras empresas".

"É um processo que estamos a estudar e a definir os contextos e os contornos em que isso pode ser feito. Os próximos meses serão de consolidação da marca e da sua substituição e penetração em tudo aquilo que é o universo das diferentes marcas que a CCDR usa e tem, algumas delas pouco coerentes porque não nasceram de um processo consistente", afirmou.

A nova marca, intitulada "Norte. Mais a Norte" e desenvolvida pela agência Opal no âmbito de um concurso público lançado pela CCDR-N, rondou um investimento de cerca de 20 mil euros.

António Cunha salientou ainda que a nova marca tem uma "declinação que pode ser usada no contexto internacional", no âmbito dos projetos de cooperação a nível europeu.

"O crescente processo de restruturação do Estado e da reforma do Estado vai também dar maior presença e visibilidade à Comissão da região Norte nesse contexto e em contextos da sua colaboração e cooperação com outras regiões da Europa. A nossa imagem será essa para a sua afirmação", acrescentou.

Na apresentação, António Cunha afirmou que a nova marca - que não é turística - representa "um recomeço" ao conferir um caráter de "mais simplicidade e coerência".

Também Jorge Sobrado, assessor do presidente da CCDR-N, afirmou na apresentação que era "imperativo construir um novo ciclo" face à fragmentação da identidade "sem coerência e força externa" da comissão.

"Queremos construir um novo posicionamento. Mais coeso, mais simples, mais identitário e cultural", disse, acrescentando que a nova marca não ficará "fechada dentro de quatro paredes" e que se pretende participativa.

"Uma marca é sempre um início de relacionamento. O Norte é a região de Portugal com maior promessa de futuro, baseado nas suas origens e no ADN nortenho, que é criativo e fazedor", referiu.

De cor azul, o novo logótipo da marca "Norte. Mais a Norte" vai agregar diferentes nomenclaturas como 'Norte 2030' e 'Portugal. Norte', e a CCDR-N passará a utilizar o Norte na assinatura: CCDR-Norte.

"Uma marca que nos representa hoje e que nos leva mais longe amanhã. No Norte há mais paixão em tudo. No que faz, o Norte põe sentimento, unhas, dentes, alma, coração, o corpo todo", salientou o vídeo de apresentação.