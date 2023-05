Norte recebeu 10 mil milhões de euros de fundos europeus 2020 desde 2014

© André Rolo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Maio, 2023 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Norte recebeu 10 mil milhões de euros em investimentos de fundos europeus desde o arranque do programa Portugal 2020 (PT2020), em 2014, de acordo com números divulgados esta terça-feira pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-N).

Num comunicado divulgado a propósito do dia da Europa, que se assinala neste dia, a entidade presidida por António Cunha deu nota que desde o arranque do programa PT2020, "os fundos europeus representam 10 mil milhões de euros investidos no Norte", com uma aposta "em mais de 43 mil projetos, públicos e privados".

"Destes fundos provenientes da União Europeia, mais de metade foram investidos no Programa Operacional Regional NORTE 2020, gerido pela CCDR-Norte (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte), que beneficiou 13.076 projetos em 3,4 mil milhões de euros", pode ler-se no comunicado da entidade.

Segundo a CCDR-Norte, "a tipologia de apoio do NORTE 2020 que contou com o maior número de projetos aprovados, 2.825 no total, foi a "Inovação Empresarial e Empreendedorismo", seguida da "Qualificação e Internacionalização" com 2.731 projetos aprovados".

"Já o Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização (POCI) reuniu o maior número de projetos, mais de metade do total, com 23.744. A estes projetos correspondem mais de 2 mil milhões de euros provenientes dos fundos europeus", refere também a entidade regional liderada por António Cunha.

Dos restantes programas que compõem o PT2020, o Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego (POISE) investiu mais de mil milhões de euros em 2.314 projetos, o o Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) investiu quase 700 milhões em 727 projetos, e o Programa Operacional do Capital Humano (POCH) dois mil milhões em 3.512 projetos.

"A aposta em mais de 43 mil projetos, públicos e privados, tem como objetivo o desenvolvimento integrado e sustentável da Região, através da promoção da sua competitividade e da coesão territorial", refere a CCDR-Norte no comunicado.