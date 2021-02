Nova equipa da Segurança Social monitoriza desde janeiro simplificação administrativa

Maia, 19/06/2020 - Balcão da Segurança Social da na Maia. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

A deliberação do conselho diretivo do ISS, assinada em finais de dezembro pelo presidente, Rui Fiolhais, tem efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021, e designa para a coordenação da equipa uma técnica superior do instituto, que durante o biénio 2019/2020 coordenou a equipa de Projeto para a Gestão do Processo de Recuperação da Capacidade Operativa do ISS, no âmbito das áreas nucleares de intervenção do ISS.

A Equipa de Projeto para a gestão acompanhamento e monitorização de processos com elevado índice de pendências e processos de modernização e simplificação administrativa (Simplex), no âmbito das áreas nucleares de intervenção do ISS, como é denominada na deliberação, tem a duração de 12 meses, mas esta duração pode "ser prorrogada se assim se justificar".

Elementos de várias unidades orgânicas integram a equipa: Unidades desconcentradas, Centro Nacional de Pensões, Unidade de Coordenação Internacional, Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais, Gabinete de Planeamento e Estratégia, Departamento de Administração e Património, Departamento de Comunicação e Gestão do Cliente, Gabinete de Análise e Gestão da Informação, Gabinete de Auditoria, Qualidade e Gestão de Risco, Encarregado de Proteção de Dados, Equipa de projeto Gestão de Risco e Responsável pela relação com a Provedoria de Justiça.