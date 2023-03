Nova lei laboral já seguiu para Belém e patrões pedem inconstitucionalidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem 20 dias para promulgar ou vetar o diploma ou oito dias para enviar para o Tribunal Constitucional. © LUSA

As mais de 150 alterações à lei laboral, aprovadas pelo Parlamento há um mês, seguiram esta sexta-feira para Belém, revelou ao Dinheiro Vivo o deputado do PS e coordenador do grupo parlamentar sobre a Agenda do Trabalho Digno, Fernando José. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem agora 20 dias para promulgar ou vetar o diploma ou oito dias para suscitar ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva da constitucionalidade.

Caso Marcelo opta pela viabilização do diploma, o novo Código do Trabalho deverá entrar em vigor no início de abril.

Mas os patrões já se mobilizaram para tentar convencer o Chefe do Estado a travar algumas medidas como a proibição do outsourcing durante um ano após um despedimento. Na passada terça-feira, o Conselho Nacional da Confederações Patronais (CNCP), endereçou uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa pedindo que declare inconstitucionais algumas alterações.

"O CNCP, que reúne a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Confederação Empresarial de Portugal (CIP), a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP), considera que diversos dos normativos contidos no Decreto da Assembleia da República n.º 36/XV - Altera o Código do Trabalho e legislação conexa, encerram inconstitucionalidades, como sejam a proibição de recurso ao outsourcing, a arbitragem necessária, o alargamento do leque de normas aplicáveis às situações equiparadas, a definição de dependência económica e ainda por inexistência de apreciação prévia relativamente a algumas das alterações que se perspetiva introduzir no Código do Trabalho", segundo o comunicado da CNCP enviada esta sexta-feira aos órgãos de comunicação social.

Em concreto, estão em causa alterações como a proibição do outsourcing durante um ano após um despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho; a limitação dos contratos a termo; o aumento da retribuição mínima dos estágios profissionais extracurriculares dos atuais 480 euros (equivalente a um Indexante de Apoios Sociais) para 608 euros, que corresponde a 80% do valor do salário mínimo nacional que este ano é de 760 euros; a redução ou mesmo extinção do período experimental, atualmente de 180 dias, nos casos em que o anterior contrato a termo (estabelecido com outro empregador), tenha tido uma duração igual ou superior a 90 dias; ou a impossibilidade de os trabalhadores renunciarem a créditos salariais assim que os contratos terminam.

No documento do CNCP é solicitado ao Presidente da República que faça "a melhor ponderação dos argumentos supra indicados no momento de avaliação do diploma aprovado pela Assembleia da República". Ou seja, que considere, nomeadamente, a sua inconstitucionalidade.

A serem implementadas, tais alterações ao Código do Trabalho, "terão consequências danosas e da maior gravidade na vida das empresas e dos próprios trabalhadores", alerta a CNCP.

Além do apelo ao Presidente da República, as confederações patronais "vão ainda requerer audiências aos diferentes grupos parlamentares, no sentido de apresentarem os seus argumentos face a estas alterações, explicando aos deputados porque são inconstitucionais algumas das normas aprovadas", lê-se na mesma nota.

Os patrões querem não só reabrir o debate na Assembleia da República mas também em sede de Concertação Social, uma vez que algumas medidas aprovadas pelos deputados não estavam previstas no acordo de rendimentos celebrado entre governo, confederações empresariais e UGT. A CGTP ficou de fora desta pacto de médio e longo prazo que vigora até 2026, final da Legislatura.

Banco de horas individual

Os patrões vão insistir na reabertura do dossiê da organização e flexibilização dos tempos de trabalho, como tinha adiantado o Dinheiro Vivo. Neste ponto, o executivo terá disponibilidade para voltar a sentar à mesa das negociações, até porque está prestes a arrancar o projeto-piloto da semana de quatro dias, promovido pelo governo.

Mas as confederações querem ir mais longe, nomeadamente com a reposição do banco de horas individual, extinto a 1 de outubro de 2020. Um caminho que dificilmente será acolhido pelo governo e pela UGT, única central sindical que subscreveu o acordo.

PS acredita na promulgação

Apesar da contestação do lado dos empregadores, o PS acredita que o Presidente da República não vai levantar o cartão vermelho, isto é, vetando ou enviando as alterações para o Tribunal Constitucional. "Na votação na especialidade, o PS nunca votou sozinho. Mais de 60 mudanças foram aprovadas por unanimidade, outras com o apoio do PCP e BE e outras com o PSD, por isso o grupo parlamentar confia na promulgação", afirmou ao Dinheiro Vivo o deputado socialista, Fernando José.

O parlamentar sublinha ainda que "nenhuma medida aprovada coloca em causa o acordo de rendimentos e que algumas da alterações vêm do acordo, da Concertação Social como o aumento da compensação por despedimento de 12 para 14 dias por cada ano trabalhado".

Fernando José reconhece que outras mudanças à lei laboral não estavam inscritas no pacto social nem foram debatidas em Concertação Social. Contudo, defende, "são importantes para o combate à precariedade laboral".

As mais de 150 alterações ao Código do Trabalho, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, foram aprovadas a 10 de fevereiro pelo Parlamento, em votação final. O texto global apenas contou com os votos favoráveis da maioria absoluta socialista. PCP, BE e IL votaram contra, PSD, Chega, Livre e PAN abstiveram-se.

Mas houve vários artigos, avocados para serem apreciados individualmente, que foram viabilizados não só pelo PS mas também por PCP, BE, PAN e Livre, a chama "ex-geringonça". Neste pacote, estão o aumento da compensação por despedimento de trabalhadores a contrato a termo certo ou incerto de 18 para 24 dias por cada ano de antiguidade, a presunção de laboralidade entre colaborador e a plataforma digital, quando se verifica a existência de trabalho dependente, ou a proibição do recurso ao outsourcing por parte da entidade empregadora durante um ano após despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho.

A norma, proposta pelos bloquistas, que estabelece que "o contrato individual de trabalho e o contrato coletivo de trabalho devem fixar na celebração do acordo para prestação de teletrabalho o valor da compensação devida ao trabalhador pelas despesas adicionais", granjeou um consenso mais alargado, com o PSD e o Chega a votarem ao lado do PS, PCP, BE, PAN e Livre.

Esta alteração define ainda que "na ausência de acordo entre as partes sobre um valor fixo nos termos do número anterior, consideram-se despesas adicionais as correspondentes à aquisição de bens e ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes da celebração do acordo (...) por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no último mês de trabalho em regime presencial".

O Chega apoiou ainda a alteração, viabilizada por PS, PCP, BE, PAN e Livre, que proíbe a renúncia de créditos relativos a salários, subsídios ou trabalho suplementar quando o colaborador sai da empresa, salvo por meio de acordo judicial.