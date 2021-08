Nova SBE lança formação em Liderança Social para Gestores

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Nova SBE vai realizar a 3ª edição do programa Liderança Social para Gestores. A iniciativa visa dotar os profissionais do setor privado com o conhecimento e o network necessários para darem os primeiros passos no setor social.

A formação aborda temas como o contexto e especificidades do setor, modelos de governance, regimes fiscais e legais, relatórios e medição de impacto e modelos de negócio.

O programa arranca a 14 de outubro e, numa abordagem hands-on, desenvolve-se ao longo de quatro dias de formação intensiva, com os participantes a serem postos à prova, divididos em grupos de trabalho com os colegas e várias organizações sociais.

No final, haverá um processo de matchmaking entre gestores e organizações, criando a oportunidade de os gestores voluntariarem as suas competências, de uma forma contínua e consistente, contribuindo para uma causa ajustada ao seu perfil pessoal.

Os participantes poderão contar ainda com acompanhamento personalizado durante as sessões e apoio pós-programa, para procurarem oportunidades em funções não executivas em organizações sociais.

As inscrições estão abertas.

O valor da inscrição nesta formação pode contar com uma redução de 50%, devido ao apoio da Fundação la Caixa e do BPI, que concedem aos participantes a possibilidade de acederem a este programa com uma bolsa no valor de 500 euros.

O programa faz parte da Iniciativa para a Equidade Social, uma parceria da Nova SBE com a Fundação "la Caixa" e o BPI.