Novas carreiras de informática do Estado vão custar 11,8 milhões de euros em cinco anos

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, apresentou aos sindicatos o projeto de diploma que cria duas novas carreiras de informática na Função Pública. © LUSA

O governo estima gastar 11,8 milhões de euros com a criação de duas novas carreiras de informática no Estado, durante os próximos cincos anos, segundo um estudo enviado aos sindicatos e a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Este relatório sustenta o projeto de diploma que a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, apresentou esta quarta-feira, 31 de maio, aos sindicatos.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) já reagiu, num comunicado divulgado esta sexta-feira, afirmando que a proposta vai "destruir as carreiras e penalizar os trabalhadores".

O projeto do executivo prevê a extinção das carreiras de técnico e de especialista de informática assim como a de consultor e determina o desenho de duas novas carreiras especiais - especialista de sistemas e tecnologias de informação e de técnico de sistemas e tecnologias de informação. Também passará a existir o cargo de consultor de sistemas em regime de comissão de serviço, ou seja, por nomeação.

As tabelas remuneratórias das duas novas carreiras de informático contemplam 11 posições, sendo que, na carreira especial de especialista de sistemas e tecnologias de informação, prevê-se o ingresso no nível 24 da Tabela Remuneratória Única (TRU), que corresponde a um salário bruto mensal de 1754,41 euros. Na carreira especial de técnico de sistemas e tecnologias de informação, a primeira posição corresponde ao nível 14, com um ordenado de 1228,09 euros.

"No que respeita ao impacto financeiro associado às regras de transição previstas para as carreiras de informática assim como para o cargo de consultor, foi calculado o montante de 11 860 776,93 euros que teve em consideração o número de trabalhadores, a remuneração base mensal e futura para 14 meses, com a inclusão da Taxa Social Única (TSU)", lê-se no estudo elaborado pela tutela.

O custo será diluído ao longo dos próximos cinco anos, que será o período de transição para as novas carreiras, à medida que os trabalhadores se forem reformando. "Para a sustentabilidade financeira numa perspetiva plurianual, foi efetuada uma projeção de ingressos nas carreiras a cinco anos, considerando o número de saídas previstas por categoria por aposentação, e o eventual reforço do número de trabalhadores para as carreiras em causa face às necessidades da Administração Pública", aponta o relatório.

O governo defende que esta reestruturação irá valorizar as carreiras, tornando-a mais atrativas. Contudo, a Fesap tem uma posição inversa.

Para a federação sindical, afeta à UGT, o projeto de diploma o executivo "é um passo para a destruição das carreiras, o que que resultará na desmotivação dos trabalhadores e na dificuldade de recrutamento e retenção de competência nos serviços de informática da Administração Pública, uma vez que as novas carreiras são redutoras e penalizadora dos trabalhadores".

"A proposta apresentada extingue as atuais carreiras pluricategoriais com vários níveis de promoção e progressão, que têm possibilitado que exista alguma valorização dos trabalhadores e, ao contrário do que seria de esperar, cria carreiras unicategoriais, com 11 níveis remuneratórios, que tornarão o topo das carreiras inalcançável para a vasta maioria dos trabalhadores, empurrando cada vez mais trabalhadores para níveis remuneratórios virtuais ou intermédios, as quais apenas contribuem para a contenção orçamental, impedindo a progressão remuneratória dos trabalhadores", segundo a nota divulgada esta sexta-feira.

"A FESAP não acredita que o governo tenha a intenção de, ao invés de dar um passo em frente, dar claramente, um salto para trás, numa era de crescente complexidade do digital, de desenvolvimento da inteligência artificial", que exige o aperfeiçoamento da "segurança dos meios informáticos, da informação e dos dados neles contidos, fatores que tornam de extrema importância a existência de recursos humanos qualificados e motivados nos serviços de informática da Administração Pública", defende a Fesap.

Até ao dia 21 de junho, data em que, a confirmar-se, se realizará a próxima reunião negocial com a tutela, "a FESAP procurará, juntos dos trabalhadores, aferir da sua opinião e recolher contributos para melhorar a proposta de revisão que, tal como está, resultará na destruição das carreiras de informática", de acordo com o comunicado.