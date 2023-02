Novas empresas constituídas em Portugal aumentam 2% em janeiro

Setor dos transportes foi, em janeiro de 2023, o terceiro maior em número de constituições de empresas © Manuel Almeida/Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Fevereiro, 2023 • 16:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As novas empresas criadas em janeiro em Portugal aumentaram 2% em termos homólogos, para 4840 unidades, destacando-se o setor dos transportes com o maior crescimento percentual, segundo o barómetro Informa D&B, divulgado esta quarta-feira.

"Em termos absolutos, os serviços são, como habitualmente, os setores que registam maior número de novas empresas, mas o maior crescimento percentual verifica-se no setor dos transportes, com um crescimento que mais que duplica o registo de janeiro de 2022 (577 novas empresas, +308 do que em 2022), fortemente sustentado no subsetor do 'transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros'", refere.

Destacando as novas formas de transporte urbano como "a atividade que regista maior crescimento das novas empresas em janeiro de 2023", a Informa explica que "a tendência de crescimento do empreendedorismo no setor dos transportes ganhou peso desde 2021".

"Fruto desta tendência, este setor tem vindo a ganhar terreno no tecido empresarial português, sendo em janeiro de 2023 o terceiro maior setor em número de constituições, com 12% do total do mês", nota.

Segundo a Informa D&B, também os setores do alojamento e restauração (+60 constituições; +15%), serviços gerais (+20 constituições; +3%) e energias e ambiente (+5 constituições; +29%) aumentaram o número de novas empresas face ao período homólogo.

Já do lado das descidas, destacam-se os setores das atividades imobiliárias (-122 constituições; -24%), indústrias (-63 constituições; -23%), agricultura e outros recursos naturais (-39 constituições; -24%) e construção (-35 constituições; -6%).

"No setor das indústrias, que é aquele que mais contribui para o volume de exportações do país, a descida na constituição de novas empresas concentra-se na indústria de têxtil e calçado e na indústria metalúrgica", detalha.

No que se refere aos encerramentos, desceram em janeiro, com um total 676 empresas a fecharem portas, enquanto as insolvências subiram 20%, com 174 novos processos de insolvências, mais 29 face a janeiro de 2022.