Novas medidas de resposta à crise

Combustíveis com ISP mais reduzido

Ainda à espera de autorização europeia para colocar o IVA dos combustíveis à taxa de 13%, o governo anunciou que pretende abater ao imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) aquela que seria o valor de redução com a descida de IVA. Além disso, diz que pretende manter o mecanismo de compensação fiscal que, semana a semana, traduz em cortes de ISP os ganhos adicionais de IVA com subida de preços de combustíveis e adiar até 31 de dezembro a atualização da taxa de carbono. O setor social vai ter desconto de 30 cêntimos por litro e o abastecimento de mercadorias vai ter acesso a gás profissional.

Eletricidade à espera de luz verde de Bruxelas

O governo português continua a aguardar luz verde para a limitação de preços do gás usado na produção elétrica na Península Ibérica. A proposta conjunta de Lisboa e Madrid prevê um teto de 30 euros por megawatt-hora. O governo assegura que a medida não gerará a obrigação de consumidores ou contribuintes suportarem diferenciais de custos, que serão encargo das empresas de eletricidade, e estima poupanças mensais de 690 milhões de euros com a medida.

Indústrias com ajuda para suportar gás

As ajudas diretas às empresas com maior consumo energético vão avançar, após a Concorrência Europeia ter autorizado limites de apoio que podem chegar aos 50 milhões de euros em casos como os da metalurgia ou indústria do vidro. O objetivo é cobrir parte da subida de custos na fatura do gás. Será também flexibilizado o pagamento de impostos e contribuições sociais de agricultura, pescas, transportes, setor social e indústrias especialmente afetadas, como têxteis, fabricação de pasta de papel, indústria cerâmica e do vidro, siderurgia, produção de cimento e indústria química.

Agricultura isenta de IVA nos fertlizantes

Portugal também aguarda decisões europeias que permitam aumentar os apoios à agricultura. Até lá, o setor vai contar com uma isenção temporária do IVA dos fertilizantes e das rações e ver alargada até ao fim do ano a redução do ISP sobre o gasóleo colorido e marcado agrícola. Serão disponibilizados "mais 18,2 milhões de euros para mitigar os custos acrescidos com a alimentação animal e fertilizantes", segundo o governo.

Apoio alargado a famílias sem contrato da luz

Os apoios existentes consistem numa prestação única de 60 euros paga pela Segurança Social e numa comparticipação em dez euros por cada botija de gás comprada, paga contra fatura aos balcões dos CTT por até três meses. Até aqui, são apoios limitados às famílias beneficiárias da tarifa social de eletricidade, mas os critérios foram alargados para abrangerem todas aquelas que recebam prestações sociais mínimas. Assim, as medidas chegarão a quem não tem contrato de eletricidade em nome próprio.

Taxa extra a elétricas continua na mesa

marA Comissão Europeia orientou os Estados-membros para que considerem um imposto extraordinário a "certas produtoras elétricas" por lucros inesperados decorrentes da subida de preços da energia. Servirá para financiar medidas de apoio a famílias e empresas. O ministro da Economia, Costa Silva, admitiu ontem a possibilidade. Mas no dia anterior, no parlamento, o primeiro-ministro tinha afastado o cenário. Segundo António Costa, os ganhos das elétricas serão já utilizados para financiar a limitação ao preço do gás no mercado elétrico. As recomendações de Bruxelas incluem salvaguardas para evitar distorções do mercado e dão um prazo curto para a tributação excecional, que não deverá ir além do primeiro semestre.