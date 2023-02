Novas pensões de 2022 terão aumentos em abril com retroativos a janeiro

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

As novas pensões atribuídas no ano passado vão ser aumentadas a partir de abril com efeitos retroativos a 1 de janeiro, depois de o governo ter recalculado as prestações com base na atualização das remunerações declaradas à Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações (CGA), revelou o Ministério do Trabalho à agência Lusa.

Depois de o Dinheiro Vivo ter denunciado, em janeiro, que o governo se esquecera de atualizar, durante o ano de 2022, os valores dos salários declarados, segundo a inflação média anual de 2021, que se fixou em 1,24%, com penalizações para os novos reformados, os ministérios das Finanças e do Trabalho publicaram a portaria que atualiza os coeficientes da carreira contributiva que passa para preços atuais os ordenados, levando assim a um aumento das prestações. O diploma será retroativo a 1 de janeiro de 2022, tal como tinha assegurado o governo ao Dinheiro Vivo.

Os aumentos vão começar a ser pagos a partir de abril, segundo informação prestada pelo Ministério tutelado por Ana Mendes Godinho à Lusa: "A revalorização das remunerações que serviram de base ao cálculo das pensões iniciadas durante o ano de 2022, para todas as pensões que foram iniciadas desde 1 de janeiro de 2022, será efetivada no mês de abril de 2023, com retroativos a 1 de janeiro de 2022".

O Ministério não revelou quantas pensões serão abrangidas nem o montante que será pago aos pensionistas. Contudo cálculos realizados pelo Dinheiro Vivo com base nas estatísticas da Segurança Social apontam para um universo de mais de 11 mil novos reformados

A portaria publicada a 9 de janeiro confirma a informação avançada pelo DV que o coeficiente de atualização dos salários é de 1,24%, que corresponde a inflação média anual registada em 2021. Contudo, para os vencimentos registados entre 1 de janeiro de 2002 e 31 de janeiro de 2011, os cálculos são diferentes. Segundo o diploma, para esse conjunto de anos, é usada a ponderação de 75% da inflação, sem habitação, e de 25% da evolução média dos ganhos subjacentes às contribuições declaradas, sempre que esta seja superior ao aumento de preços, sendo que não pode ultrapassar a inflação em 0,5 pontos percentuais. Significa que os salários entre 2002 e 2011 poderão ser atualizados até 1,74.

"Tendo em conta que a taxa de variação média dos últimos 12 meses do IPC [índice geral dos preços no consumidor], sem habitação, verificada em dezembro de 2021, foi de 1,24% e que a taxa de evolução média dos ganhos subjacentes às contribuições declaradas à Segurança Social em 2021 foi de 4,7%, os coeficientes de revalorização das remunerações previstas no n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, na redação atual, são atualizados em 1,24%, e os coeficientes de revalorização das remunerações previstas no n.º 2 do artigo 27.º do citado diploma são atualizados em 1,74%", estabelece a portaria.

Veja os possíveis aumentos

É possível, assim, calcular de forma aproximada a penalização para quem se aposentou em 2022, aplicando um diferencial entre 1,24% e 1,74%. Um pensionista com uma reforma mínima de 278,05 euros poderia ter direito a mais entre 3,45 euros e 4,8 euros por mês. Um reformado com uma prestação média de 500 euros deveria receber mais 6,2 a 8,7 euros e uma pensão de 800 euros deveria ter tido um incremento entre 9,92 e 13,92 euros, sendo aplicados os corretos coeficientes para a revalorização da carreira contributiva. Corresponde a perto de 200 euros perdidos para estes últimos pensionistas. Estes valores podem variar sempre consoante os montantes das remunerações declaradas e os anos de descontos para a Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações.