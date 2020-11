Novo apoio ao rendimento, subsídio de desemprego prolongado e lay-off sem cortes

© TIAGO PETINGA/LUSA

O novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores foi aprovado pelos deputados, numa proposta do PS e foi alargado aos ex-estagiários por proposta do PCP.

Esta nova prestação social a vigorar em 2021 tem como referência os 501 euros correspondentes ao limiar da pobreza e destina-se a trabalhadores por conta de outrem, independentes e sócios-gerentes. Esta foi uma das propostas que maior afastamento causou entre o Governo e o Bloco de Esquerda. De resto, os deputados bloquistas acabaram por se abster em alguns pontos da proposta.

O PCP também apresentou uma proposta para reforço dos apoios a quem perde o trabalho, mas apenas foi acolhida parte da norma que permite que os ex-estagiários também beneficiem da prestação extraordinária.

Subsídio de desemprego prolongado

A proposta foi apresentada pelo PCP, mas ainda não havia indicação de que pudesse ser viabilizada pelo PS, o que acabou por acontecer já na noite desta quarta-feira.

Apresentada como uma das normas que o PCP apresentou como tendo contribuído para a abstenção do partido, o prolongamento por seis meses da concessão do subsídio de desemprego quando este caduca. A viabilização desta medida tinha sido anunciada minutos antes pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, quando indicou a abstenção do partido na votação final global.

"Excecionalmente, os períodos de concessão do subsídio de desemprego que terminem em 2021 são acrescidos de 6 meses", lê-se na proposta.

Lay-off sem cortes no salário

Outra proposta que surgiu já na fase da especialidade partiu do partido socialista e foi uma aproximação ao PCP.

"No ano de 2021, os trabalhadores abrangidos pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, e pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, ou outros que lhes sucedam, e pela redução ou suspensão em situação de crise empresarial, nos termos dos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho, têm assegurado integralmente a sua retribuição normal ilíquida até a um valor igual ao triplo da Retribuição Mínima Mensal Garantida", lê-se na proposta de substituição entregue pelo PS na segunda-feira.

Até agora, os trabalhadores que se encontravam no chamado lay-off tradicional, previsto no Código do Trabalho recebiam até 66% do valor do salário normal, com 70% do valor a cargo da Segurança Social e os restantes 30% a serem pagos pela empresa. Com esta proposta, os trabalhadores deixam de ter corte.

No caso do lay-off simplificado - criado durante a pandemia e que ainda se aplica às empresas encerradas por determinação legal, como bares e discotecas - os trabalhadores também recebem dois terços da remuneração (com o pagamento a ser feito a 70% pelo Estado e 30% pela empresa), tendo as empresas isenção da TSU.

No apoio à retoma - um sucedâneo do regime simplificado -, o PS mantém o prolongamento para 2021, mas altera a forma de cálculo da redução temporária do horário de trabalho.