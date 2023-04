Novo apoio do governo vai beneficiar quem recebe pensões mais elevadas

© paulo spranger

O aumento intercalar de 3,57% nas pensões, que o governo anunciou na segunda-feira, vai resultar num benefício "acentuado" para quem recebe pensões mais elevadas, noticia o Público esta quinta-feira.

O matutino explica que a solução encontrada pelo executivo garante que os pensionistas terão, durante os anos de 2022 e 2023, rendimentos superiores aos que resultariam da simples aplicação das regras de atualização das pensões previstas na lei. Contudo, pelas contas daquele jornal, o apoio extraordinário, que aumenta em até 206 euros pensões até 5 765 euros brutos já em julho, contrasta com as ajudas focadas nos mais pobres em que o governo tem apostado noutras áreas.

Em parte, o governo alterou a natureza da entrega extraordinária de meia pensão que tinha feito em outubro do ano passado a cada beneficiário com um rendimento mensal até 5 318 euros brutos. Esse complemento não era mais do que um mero adiantamento de verbas, uma vez que os pensionistas acabavam na prática por, ao longo de 2023, "devolver" a meia pensão recebida, de acordo com Público. visto que o governo deixou de aplicar integralmente a regra de atualização prevista. Agora, com este aumento intercalar, o governo transforma a meia pensão entregue em outubro num valor extra entregue aos pensionistas, que resultará num benefício maior para quem recebe pensões mais elevadas.