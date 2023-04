Novo aumento salarial no Estado não vai mesmo além de 1%

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires. © LUSA

O governo não vai definitivamente mais além do que o aumento salarial adicional de 1% para os trabalhadores do Estado. As negociações para a revisão da tabela remuneratória entre a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, e os sindicatos representativos dos funcionários públicos terminaram esta quarta-feira sem nenhum avanço.

À saída do encontro, Cristina Torres, dirigente sindical da Frente Comum, afeta à CGTP acuso o governo de ser "intransigente, de não dar o passo". A sindicalista insistiu que "o governo tem de responder à necessidade de aumentos salariais e de valorização das carreiras face ao custo de vida e ao aumento dos preços".

Considerando manifestamente insuficiente o aumento proposto de 1%, Cristina Torres afirma que "não vai desistir da luta", anunciando que a 19 de abril, às 11h, "a Frente Comum fará uma concentração à porta da Presidência do Conselho de Ministros", no mesmo dia em que os sindicatos voltam a reunir com a tutela sobre a reforma do SIADAP (sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública).

Recorde-se que a Frente Comum defende incrementos salariais de 10% para todos os trabalhadores do Estado com um mínimo de 100 euros.

Para Cristina Torres, "não é por falta de dinheiro que o governo não dá mais, porque existem condições para dar esse passo".

Questionada sobre se a secretária de Estado já apresentou a proposta de reajuste das tabelas de retenção na fonte, em sede de IRS, de modo a acomodar o nova subida salarial de 1%, a dirigente da Frente Comum disse apenas que "o governo garantiu que as tabelas vão-se ajustar a esta atualização de 1% para entrarem em vigor em maio", quando será processado o novo aumento salarial com retroativos a janeiro, de modo a que nenhum trabalhador perca rendimento líquido por via da retenção na fonte.

Esta foi a última de três reunião dedicadas à revisão do acordo de valorização dos trabalhadores da Função Pública e que determinou um novo aumento salarial de 1% e uma subida do subsídio de refeição de 0,80 euros para 6 euros.

Recorde-se que esta valorização soma ao incremento de 52,11 euros para salários brutos até 2612,03 euros ou de 2% acima daquele valor.