Novo Banco apresenta lucros de 137,7 milhões no primeiro semestre

António Ramalho, CEO do Novo Banco © Carlos Pimentel/Global Imagens

Dinheiro Vivo 02 Agosto, 2021 • 17:21

O Novo Banco gerou resultados positivos de 137,7 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, valor que compara com os 555,3 milhões registados no período homólogo de 2020.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o banco sublinha que este é "o melhor resultado semestral desde a sua constituição, sendo o segundo trimestre consecutivo com resultados positivos".

Para este contributo positivo, contribuíram o crescimento de 9,7% do produto bancário comercial face ao período homólogo, os resultados de operações financeiras (mais 129,1 milhões) e a redução das imparidades e provisões constituídas no período (-254,5 milhões face ao primeiro semestre de 2020). e ainda pela perda no período homólogo de 260,6 milhões relativo à reavaliação dos Fundos de Reestruturação, revela o banco liderado por António Ramalho.

O produto bancário comercial ascendeu a 424,8 milhões de euros (mais 37,7 milhões face ao período homólogo), sustentado pelo crescimento da margem financeira em 33,6M€ (+13,1%) e pelo desempenho dos serviços a clientes (+3,1%).

Os resultados de operações financeiras foram positivos em 93,3 milhões, justificados pela evolução positiva das taxas de juro de mercado neste primeiro semestre de 2021.

Os custos operativos apresentam uma redução de 4,7% face ao período homólogo (menos 10 milhões), situando-se em 204,1 milhões. Esta performance "reflete, para além do investimento no negócio e na transformação digital, o foco na otimização de custos e a implementação de melhorias ao nível da simplificação e otimização dos processos, traduzindo-se numa melhoria dos rácios de eficiência", diz em comunicado.

No primeiro semestre de 2021, o montante afeto a imparidades e provisões totalizou 89,2 milhões, o que inclui 35,2 milhões de imparidade adicional no âmbito do contexto Covid-19, representando uma redução face ao período homólogo de -254,5 milhões.