Novo Banco: Atuação do Fundo de Resolução ajudou a poupar 551 milhões em pagamentos ao banco

O secretário-geral do Fundo de Resolução (FdR), João Freitas, disse esta terça-feira no parlamento que a atuação das entidades públicas no Novo Banco já permitiu ao Estado poupar 551 milhões de euros, face ao limite contratual existente.

O responsável, que acompanhou o presidente do FdR, Luís Máximo dos Santos, respondeu a questões dos deputados sobre críticas de que a entidade não exerceu os seus poderes como poderia, afirmando que esse exercício "já minimizou os recursos pagos em 551 milhões de euros".

Assim, face ao limite contratual de 3 890 milhões de euros, o pagamento líquido acumulado do FdR a 30 de setembro de 2022 foi de 3 339 milhões de euros.

De acordo com João Freitas, as entidades públicas (Banco de Portugal, FdR e Governo) levaram a cabo várias ações que acabaram por poupar o erário público, incluindo na "recuperação de um crédito concreto" do Novo Banco que já resultaram num valor a receber de cerce de 66 milhões de euros.