Novo site das finanças. Sindicato sugere que trabalhadores peçam escusa de responsabilidade

© Jose Carlos Pratas / Global Imagens

O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) apelou esta quinta-feira aos fundionários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) que peçam escusa de responsabilidade pelos constrangimentos causados pela atualização do backoffice do site das finanças, caso sintam "não estarem reunidas as condições para o exercício das suas funções com normalidade".

"A iniciativa do STI tem em conta não só as reclamações dos trabalhadores face ao caos vivido nos últimos dias causado pela actualização do sistema informático e alterações aos mecanismos de contextualização, que impactaram de norte a sul do país vários serviços tributários e aduaneiros, tornando o trabalho destes trabalhadores quase inoperacional, mas também a situação de rutura em que o setor está, com a perda de recursos humanos, a falta de meios técnicos e a consequente e crescente sobrecarga dos trabalhadores da AT", lê-se no comunicado enviado à redação.

Ora, para responder ao apelo do sindicato, os trabalhadores que queiram pedir escusa de responsabilidade preencher a minuta divulgada pelo STI e enviá-la em correio registado com aviso de receção para a Direção-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, guardando uma cópia. "Deverão, simultaneamente, dar conhecimento ao diretor de finanças e ao responsável pela unidade orgânica a que pertencem, também por correio registado com A/R, para ficar com um comprovativo, bem como ao STI, neste caso, por mail para geral@stimpostos.pt", explica o sindicato.

No entanto, "este requerimento só por si não iliba de nenhuma responsabilidade", mas "serve como alerta aos responsáveis da AT dos problemas que ocorrem nos serviços" e da posição do trabalhador "perante o funcionamento anormal do serviço e das consequências que daí possam advir".

O sindicato também apela a todos os trabalhadores que continuem "a reportar os constrangimentos sentidos no desempenho das funções".

Tal como o Dinheiro Vivo noticiou esta quinta-feira, há problemas no novo site das finanças que estão a atrapalhar o trabalho de funcionários.

A AT tem um novo site que, nos últimos dias, tem espoletado um "completo caos" entre os trabalhadores, de acordo com o STI. Em causa não está o funcionamento da nova página na ótica do utilizador, mas sim mudanças no sistema que têm gerado problemas na hora de consultar processos, inspeções, de fazer cobranças ou emitir guias para IMT.

"Na perspetiva do STI, esta nova ferramenta foi um esbanjamento de recursos humanos e financeiros do Estado que em nada contribui para um melhor serviço prestado pela AT, nem para o combate à fraude e evasão fiscal. Pelo contrário, é um facto que a inexistência de experiências piloto, levaram ao bloqueio dos serviços no país inteiro, mas o caos que se experienciou foi apenas mais uma evidência do estado de desordem em que já se encontravam os serviços da AT", lê-se.