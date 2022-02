Número de beneficiários do RSI cai para níveis pré-pandemia

© Rui Oliveira/Global Imagens

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) está a aproximar-se dos níveis pré-pandemia. No fim de 2021, contavam-se pouco mais de 205 mil pessoas a receber este apoio social.

O pico foi atingido em maio do ano passado, quando a prestação chegou a 216 mil beneficiários, avança o jornal Público na edição deste domingo. Ainda assim, o número está acima dos cerca de 200 mil registados em março de 2020, quando a pandemia atingiu o país.

"Ainda estamos cerca de cinco mil beneficiários acima dos valores pré-pandemia e o ritmo de descida do universo de beneficiários, que foi muito rápido em meados do ano passado, diminuiu ligeiramente entre novembro e dezembro, mas é possível que retomemos o ritmo da queda que vínhamos observando", diz ao Público o sociólogo Fernando Diogo.

"Aquelas pessoas que ingressaram no RSI por via do desemprego causado pela pandemia parecem estar a conseguir sair", justifica o professor na Universidade dos Açores e investigador do CICS-Nova.

Segundo o sociólogo, a pandemia afetou as atividades "mais dependentes dos contactos sociais", como o turismo e a restauração, e os trabalhadores desses setores terão passado diretamente de uma situação de emprego para o RSI devido ao encerramento de muitos estabelecimentos.