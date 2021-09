Número de casais com ambos no desemprego subiu 17,5% em agosto

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Setembro, 2021 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de casais com ambos os elementos inscritos nos centros de emprego subiu 17,5% em agosto face ao mesmo mês de 2020, para 6.456, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Assim, o número de casais em que ambos os cônjuges estão registados como desempregados foi, no final de agosto de 2020, de 6.456, ou seja, mais 17,5% (mais 960 casais) do que no mês homólogo e de menos 1,6% (104 casais) em relação ao mês anterior.

De acordo com o IEFP, do total de desempregados casados ou em união de facto, 12.082 (8,4%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado.

Os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego que se encontrem a receber, quando tenham dependentes a cargo.

O IEFP começou a divulgar informação estatística sobre os casais com ambos os elementos desempregados em novembro de 2010, altura em que havia registo de 2.862 destas situações.

Segundo a informação também hoje divulgada pelo IEFP, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou em agosto 10% em termos homólogos e 0,1% face a julho.

De acordo com o IEFP, no fim de agosto, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas 368.404 desempregados, um número que representa 67,4% de um total de 546.633 pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2020 (-40.927 pessoas, o equivalente a uma quebra de 10%) e também inferior face ao mês anterior (-300 desempregados, uma queda de 0,1%).