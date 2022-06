Número de desempregados inscritos no IEFP em maio é o mais baixo em 19 anos

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego era 296.394, o que representa uma diminuição de 5,7%, face a abril e um tombo de 26,3% em termos homólogos, indicou esta terça-feira o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Numa nota enviada à redação, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sublinha que o nível de desemprego em maio atingiu o "valor mais baixo dos últimos dezanove anos".

De acordo com os dados do IEFP, havia em maio menos 18 041 desempregados inscritos face a abril e menos 105 789 do que em maio de 2021. Observando os dados de maio de 2019, antes da pandemia, o número de desempregados inscritos caiu 2,7%, ou seja, menos 8 777 pessoas inscritas.

Para o governo os dados os dados são animadores. "O desemprego registado pelo IEFP em maio desceu em todas as comparações, registando o valor mais baixo em maio desde 2003", lê-se na nota enviada.

O desemprego jovem, que integra pessoas até aos 25 de idade, caiu 8,6% face a abril (-2 781 jovens desempregados) e desceu 34,2% em termos homólogos (-15 418 jovens desempregados).

Também o desemprego de longa duração recuou. No final de maio, havia 145 642 desempregados de longa duração inscritos nos centros de emprego, menos 5,7% entre abril e maio de 2022 (-8.851 pessoas) e 19,1% abaixo do nível registado em maio de 2021 (-34.480 pessoas).

O centros de emprego notaram que, entre abril e maio, "o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões do país". Em comparação com os números de há um ano, também, se verificaram decréscimos em todo o país, sendo que só no Algarve assistiu-se a um tombo de 54,8% dos inscritos sem emprego (-14 569 pessoas).