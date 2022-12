Número de desempregados inscritos nos centros de emprego cresceu 2,6% em novembro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego ascendia 296.723 no final de novembro, mais 2,6% do que em outubro, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Observando os dados do IEFP contam-se hoje mais 7 598 pessoas desempregadas, sendo que novembro foi o quarto mês consecutivo em que o número de inscritos nos centros de emprego subiu percentualmente na variação em cadeia: 0,7% em outubro; 1,6% em setembro; 1,9% em agosto. Além disso, ​​​​​​a subida percentual no número de desempregados inscritos nos centros de emprego em novembro é a maior registada este ano.

Não obstante, em termos homólogos, o número de inscritos no IEFP corresponde a menos 14,2% face a novembro de 2021. Ou seja, na comparação com os dados de há um ano, contam-se hoje menos 49 161 pessoas desempregadas inscritas nos centros de emprego.

"Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2021, na variação absoluta, contribuíram, com destaque" a situação das pessoas com idade igual ou superior a 25 anos (-44 018), bem como os cidadãos que "que procuram novo emprego (-45 681) e os inscritos há 12 meses ou mais (-50 516)", de acordo com a informação disponibilizada pelo IEFP.

O IEFP sublinha que, em termos homólogos, o número de pessoas sem emprego inscritas nos centros de emprego caiu "em todo o país". Destacam-se os decréscimos de 18% no Algarve (-4.019 pessoas) e de 17,4% em Lisboa (-19.940 pessoas).

O número de pessoas em situação de desemprego de longa duração caiu em mais de 50 mil. No final de novembro, estavam nessa situação 121 402 pessoas, menos 29,4% em termos homólogos e menos 1,3% face ao mês anterior.

Os dados do IEFP mostram, ainda, que há menos 5 143 jovens sem emprego e inscritos no IEFP do que há um ano. Não obstante, entre outubro e novembro o IEFP registou uma subida de 380 jovens desempregos inscritos.