Número de empresas criadas até agosto sobe 17% para 32.298

Empresa de rent-a-car © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Setembro, 2022 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de empresas criadas em Portugal, até ao final de agosto, aumentou 17%, face ao ano anterior, para 32.298, com destaque para o setor dos transportes, segundo dados da Informa D&B.

"Entre o início do ano e 31 de agosto, foram criadas em Portugal 32.298 novas empresas, o que representa um crescimento de 17% face ao mesmo período de 2021", indicou, em comunicado, a Informa D&B.

Destaca-se o setor dos transportes, com a constituição de 2.641 empresas, mais do que o dobro (137%) do valor registado no mesmo período do ano anterior.

Seguem-se os setores dos serviços gerais, com mais 941 empresas, uma subida de 27%, serviços empresariais, onde se contabilizaram mais 709 empresas, um ganho de 15%, e alojamento e restauração, com mais 568 constituições, traduzindo-se num aumento de 23%.

Os setores do retalho (-12%), agricultura e outros recursos naturais (-2%) e as indústrias (-1%), foram os únicos a apresentar quebras face a 2021.

Entre janeiro e agosto, o crescimento das constituições verificou-se em todas as regiões, com uma "contribuição muito significativa" da Área Metropolitana de Lisboa, onde o número de novas empresas subiu 31%, ou seja, mais 3.042 constituições.

As regiões da Madeira e dos Açores são as únicas que superam os valores pré-pandemia de covid-19.

No que se refere aos encerramentos de empresas, contabilizaram-se, no período em análise, 7.684 empresas, menos 15 do que no mesmo período de 2021.

"A maioria dos setores de atividade registam valores de encerramento inferiores a 2021, mas alguns setores apresentam subidas, como o retalho (+127 encerramentos, +11,6%), atividades imobiliárias (+46 encerramentos, +9%) e ainda o alojamento e a restauração (+12 encerramentos, +1,5%)", acrescentou.

Nos primeiros oito meses do ano, 1.068 empresas iniciaram um processo de insolvência, um retrocesso de 22% face a 2021.

O maior número de insolvências verifica-se nos setores das indústrias, alojamento e restauração e retalho, que, em simultâneo, são os que apresentam uma maior queda face ao período homólogo.

Destaca-se também o setor dos transpores, com mais 10 processos de insolvência, o que se traduz num aumento de 16%.

O barómetro da Informa D&B considera os processos de insolvência de pessoas coletivas, iniciados, no período em análise, e com publicação no portal Citius do Ministério da Justiça.

A Informa D&B está integrada na D&B Worldwide Network, uma rede de informação mundial sobre empresas e outras organizações, e a sua informação é utilizada, em Portugal, por 95% das entidades bancárias, 45% das grandes empresas e 21% das pequenas e médias empresas, abrangendo mais de 450.000 utilizadores.