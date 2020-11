Número de funcionários públicos caiu no terceiro trimestre

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão © RODRIGO ANTUNES/LUSA

O número de funcionários públicos diminuiu no terceiro trimestre deste ano comparando com os três meses anteriores, mas aumentou face ao mesmo período do ano passado, indicou a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

"Em comparação com o final do trimestre anterior, o emprego no setor das administrações públicas diminuiu 4634 postos de trabalho (-0,7%), em resultado particularmente da quebra do emprego da administração central (menos 5207 postos de trabalho correspondente a uma variação de -1%)", refere a DGAEP.

Em termos globais, no dia 30 de setembro o número de funcionários públicos era de 700.477.

A DGAEP explica que esta queda no número de trabalhadores do Estado está relacionada com a mudança de ano letivo que implica grandes movimentações de docentes e com a saída de médicos.

"As áreas governativas da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foram as que mais contribuíram para a quebra de emprego (-5660 postos de trabalho, no seu conjunto) refletindo a atividade de mudança de ano letivo com os processos de colocação dos docentes contratados nos estabelecimentos de ensino superior e de ensino básico e secundário e dos técnicos superiores para as atividades de enriquecimento curricular (AEC) no ensino básico e secundário, ainda a decorrer no final do 3º trimestre", indica a síntese estatística do emprego.

Já quanto à diminuição do número de médicos (menos 596) "está relacionada com o final do internato e respetiva caducidade dos contratos em funções públicas a termo (no âmbito da formação)", indica a DGAEP, lembrando que "ainda está a decorrer o procedimento concursal para a celebração de contratos por tempo indeterminado".

Aumento face a 2019

Apesar desta diminuição trimestral em cadeia, regista-se um acréscimo face ao mesmo período do ano passado, nas áreas da saúde e da educação.

"Em termos homólogos, o emprego aumentou 1,6% (11.216 postos de trabalho), distribuído essencialmente entre a administração central (+1,8%, correspondente a mais 9 507 postos de trabalho) e a administração local (+0,9%, correspondente a mais 1090 postos de trabalho)", indica a Direção-Geral.

De acordo com os dados referente ao final de setembro, este acréscimo deveu-se às contratações para os hospitais e para as escolas. "Na administração central, o aumento de emprego verificou-se essencialmente nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) do Serviço Nacional de Saúde (+4867) e nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário (+2488).

Mas este aumento não decorreu da contratação de mais médicos. "Entre as carreiras que mais contribuíram para esse aumento salientam-se, nas EPE do SNS, as carreiras de assistente operacional (1980), enfermeiro (1907) e técnico de diagnóstico e terapêutica (407)", detalha a DGAEP, indicando que nas escolas foram "os educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário (1464), bem como os assistentes operacionais (1201)", a justificar esta subida.

Notícia atualizada às 19h30