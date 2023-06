Número de turistas estrangeiros a visitar o país bate recorde até abril

© (Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens)

Depois dos resultados recorde de 2022, o fôlego no turismo manteve-se nos primeiros meses do ano e as contas são pautadas por otimismo. Portugal está cada vez mais apetecível aos olhos dos turistas estrangeiros que bateram um novo recorde de visitas entre janeiro e abril. No primeiro quadrimestre do ano o número de hóspedes dos mercados externos cresceu 44% face ao mesmo período do ano passado, para 4,5 milhões, e aumentou 14% em comparação com o pré-pandemia.

A dinâmica refletiu-se nas dormidas nos alojamentos turísticos que também avançaram 37% face a 2022, para 13,3 milhões, representando uma subida de 12% face a 2019, de acordo com as estimativas rápidas divulgadas ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No acumulado até abril, os alojamentos turísticos do país registaram 19,4 milhões de dormidas e 7,9 milhões de hóspedes (+30% e +31%, respetivamente).

Na lista dos principais 17 mercados emissores, os Estados Unidos e o Canadá lideram o crescimento. O mercado norte-americano tem vindo a ganhar peso nas contas do turismo nacional e até abril chegaram 443 mil hóspedes provenientes deste país que foram responsáveis por 996 mil dormidas (+86 e +83%, respetivamente). A escolha de Portugal por parte dos visitantes do norte da América tem ganhado músculo ao longo dos anos, mas intensificou-se a partir de 2019. No ano passado, com 1,5 milhões de hóspedes e 3,4 milhões de dormidas foi atingido um novo recorde. "Os Estados Unidos posicionaram-se, em 2022, como o quarto mercado turístico para o destino Portugal aferido pelo indicador hóspedes (quota de 9,8%) e o quinto no indicador de dormidas (quota de 7,4%). Este mercado registou cerca de 1506,0 mil hóspedes que geraram 3443,6 mil dormidas. Estes valores conduziram a acréscimos de 335,9% e 327,5%, respetivamente, face a 2021", diz uma análise do Turismo de Portugal a este mercado.

Também o Canadá está em destaque nas contas destes primeiros quatro meses do ano, com um crescimento de 165% no número de hóspedes. No total, os alojamentos turísticos receberam 125 mil hóspedes responsáveis por 376 mil dormidas (+54%). Já o Brasil, que tinha conquistado um lugar de destaque antes da pandemia, continua a dar passos no caminho da recuperação. Até abril o número de turistas brasileiros aumentou 54%, totalizando 320 mil hóspedes.

Além da boa performance dos mercados transatlânticos, também os turistas europeus continuam a ganhar expressão . As dormidas de residentes em Itália, Espanha, Irlanda e Reino Unido mantêm-se em trajetória de ascensão (+58%, +39%, +35% e 29%, respetivamente).

Olhando para o mapa nacional, todas as regiões registaram um aumento do número de dormidas de estrangeiros mas os maiores saltos verificaram-se no Norte (+34,0%), na Madeira (+17,0%) e nos Açores (+16,7%). Já o Algarve foi a região onde a subida foi mais tímida (1,7%).