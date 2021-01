Nunca houve tantas empresas em lay-off tradicional mas número de trabalhadores diminui

Guimarães, 02/10/2020 - A produção de máscaras em Portugal, levou a algumas empresas têxteis a exportar. Na CCI Sports, CARFATI - Confecção Infantil, em Lordelo, Guimarães esta pequena empresa exporta para países tão diversos como a Gronelândia. (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

No final do ano passado, o número de empresas no chamado lay-off tradicional foi de 283, o que representa um acréscimo de 12,7%.

De acordo com os dados públicos da Segurança Social, trata-se do valor mais elevado desde 2005 e corresponde a mais do dobro face ao período pré-pandemia, em março do ano passado quando o país entrou pela primeira vez em confinamento geral.

Mas apesar do aumento no número de empresas em lay-off do Código do Trabalho, registou-se uma diminuição do número de trabalhadores abrangidos, verificando-se um recuo de 1,6% face ao valor registado em novembro, com 6748 pessoas neste regime.

De acordo com os dados da síntese mensal da Segurança Social, dois terços dos trabalhadores em lay-off (4.463) encontrava-se com suspensão do contrato de trabalho e 2285 no regime de redução de horário.

O lay-off previsto no Código do Trabalho permite às empresas em dificuldades suspenderem contratos de trabalho ou reduzirem horários de trabalho, tendo os trabalhadores direito a receber dois terços do seu salário, financiados em 70% pela Segurança Social.

A partir deste mês, o lay-off permite aos trabalhadores manterem o salário a 100% e não 66% como é habitual. O mesmo acontece com a versão simplificada que foi lançada devido à pandemia de covid-19 e agora recuperada para os negócios que estão encerrados por determinação do Governo, como o caso dos cafés e lojas.