"O Bloco não mudará de voz", mas pode viabilizar um "bom orçamento", admite Catarina Martins

Na sessão de encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), Catarina Martins justificou o voto contra do partido que foi parceiro da geringonça na anterior legislatura. "Não trocamos soluções por anúncios", declarou a líder bloquista.

"No OE2021 temos de decidir como defendemos Portugal no próximo ano. E para um orçamento ser de esquerda, não basta dizê-lo; tem de construir soluções de esquerda", apontou Catarina Martins.

E deixou um aviso ao primeiro-ministro: "faça os jogos políticos que quiser. Acuse-nos, ameace-nos, aplauda quem nos insulta. O Bloco não mudará de voz", declarou a líder bloquista, acrescentando que se o PS quiser "a exclusividade no SNS, no apoio social de quem perdeu tudo com a crise, na proteção contra o despedimento e na exigência contra a fraude financeira, o Bloco estará lá para viabilizar um bom orçamento", indicou a coordenadora nacional bloquista.

PAN aponta as falhas do Orçamento

A deputada do PAN Inês de Sousa Real aponta falhas neste Orçamento no que diz respeito aos jovens. "Não podemos apenas oferecer aos jovens estágios profissionais", refere a líder parlamentar do partido.

"Um país que se diz comprometido com o combate às alterações climáticas" não pode apoiar quem mais poluiu, apontou Inês de Sousa Real.

"A partir de amanhã começa uma nova fase e saberemos o grau de compromisso de cada um em particular do Governo em acolher mais do que aquilo que projetou na generalidade", afirma a deputada. Avisando que "é a derradeira oportunidade para que este Orçamento saia melhor do que aquilo que entrou, mas sobretudo a derradeira oportunidade para termos um orçamento", avisou.

