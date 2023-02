O que acontece quando renegoceia o seu crédito à habitação?

© Pixabay

A subida galopante da Euribor tem impactado o orçamento das famílias portuguesas, que cada vez mais se veem expostas ao risco de incumprimento do crédito à habitação. A renegociação do contrato tem sido apontada como uma solução para aliviar a taxa de esforço, especialmente depois de o Governo ter proibido os bancos de cobrarem comissões ou agravarem a taxa de juro aos consumidores com empréstimo até 300 mil euros que procurem fazê-lo. Não obstante, o processo tem levantado dúvidas entre os clientes, as quais a Associação Portuguesa de Bancos (APB) se propôs esclarecer.

Renegociar um crédito significa, nada mais, nada menos, do que alterar as condições iniciais do contrato celebrado entre o banco e o cliente. Estas alterações podem tomar, entre outras, forma de: alargamento do prazo do empréstimo, uma opção que permite baixar o valor mensal da prestação, implicando, contudo, o pagamento de juros durante mais tempo; mudança do regime de taxa de juro aplicável, seja optando por taxa fixa ou variável ou alterando a periodicidade com que a prestação é revista em função do indexante (três, seis ou 12 meses); e negociação de um período de carência, que pode consistir apenas no pagamento de juros durante um determinado período de tempo, na suspensão do pagamento de juros e capital por certa altura ou no pagamento de uma percentagem do empréstimo apenas no final do prazo.

Contudo, os consumidores que recorram a esta opção para diminuir o peso da prestação da casa ao final do mês deverão ter em conta que serão sinalizados, já que os bancos são obrigados a comunicar ao Banco de Portugal quando são acordadas alterações às condições iniciais de um contrato. A informação é transmitida através da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), um sistema criado pelo supervisor da banca para auxiliar as instituições a avaliar o risco da concessão de um empréstimo.

"Os bancos reportam informação sobre as responsabilidades de cada um dos seus devedores, podendo cada devedor consultar a informação que lhe respeita", explica a APB.

A base de dados está também disponível para consulta por parte de outras entidades financeiras que tenham sido solicitadas para apresentação de uma proposta de crédito, ainda que o consumidor em questão não seja ainda seu cliente. Naquele histórico consta o tipo de crédito já concedido, o valor em dívida, se o contrato em causa já foi renegociado, e se tal renegociação correspondeu a uma "renegociação por incumprimento" ou a uma "renegociação regular".

É precisamente esta a diferença entre sinalizações. Quando as condições contratuais são alteradas em resultado do incumprimento do plano de pagamentos acordado com o banco, o mesmo deve reportar que a renegociação foi por incumprimento. Já quando as alterações tenham decorrido por motivações opostos, como por exemplo pela melhoria de um spread (componente da taxa de juro definida pela instituição bancária, correspondente à sua margem de lucro) por questões comerciais ou pela concessão de uma moratória, a renegociação deve ser reportada como "regular".

No entanto, ressalva a Associação Portuguesa de Bancos, na origem de uma renegociação regular poderão estar também situações em que um banco aceitou renegociar o crédito com o cliente "porque este não estava já em condições financeiras para o fazer nos termos anteriormente acordados entre ambos". Assim, estes créditos "podem constituir um alerta de eventual maior risco daquele cliente para o sistema financeiro".

Ainda neste sentido, esclarece a APB que uma "renegociação regular não pode deixar de ser vista com prudência pelos demais bancos, podendo o cliente vir a ter maior dificuldade na renegociação de um crédito ou na contratação de um novo, junto de outra instituição".