O que procuram os estrangeiros na habitação em Portugal?

Um estudo realizado pelo Idealista demonstra que os estrangeiros continuam a ter interesse em comprar e arrendar casa em Portugal, apesar do atual contexto económico e político. A alta inflação, a subida de juros nos créditos à habitação e os preços elevados para comprar e arrendar não têm sido fatores dissuasores, tendo sido fixado o peso médio da procura internacional pelas 20 capitais de distrito portuguesas nos 27% e a procura por arrendamento nos 32% em 2022.

A verdade é que Portugal continua a ser um destino de eleição, particularmente pelo clima ameno, a qualidade de vida e a segurança, mas também pelos benefícios fiscais que atraem estrangeiros para investir em território nacional.

Comprar casa em Portugal

Embora a procura internacional de casas para comprar tenha vindo a estabilizar, há 12 capitais de distrito que se tornaram mais atrativas para estrangeiros e oito cidades onde se verificou uma quebra no investimento em imóveis. O Funchal regista o crescimento mais expressivo, representando 50% do total da procura de casas nesta cidade em dezembro de 2022, mais 9,5 pontos percentuais (p.p) do que anteriormente. Ainda nas regiões autónomas, Ponta Delgada representou 40% do total no ultimo mês do ano passado - de notar que 60% da procura continua a ser nacional.

Em Faro, Viana do Castelo e Bragança, uma em cada três pessoas que procurar comprar casa é de origem estrangeira. Por outro lado, Beja, Évora e Coimbra são as cidades do país que menos parecem atrair a procura internacional.

Relativamente às origens dos estrangeiros que procuram adquirir habitação em Portugal, os mais ativos continuam a ser os cidadãos brasileiros, seguidos dos norte-americanos e dos franceses.

Em Lisboa - onde os estrangeiros representam 21% do total da procura de casas -, e no Porto, os cidadãos que mais procuram comprar casa são norte-americanos, brasileiros e espanhóis. Já em Faro, a demanda internacional representa 36% do total e são os alemães, os britânicos e os norte-americanos que mais procuram casas para comprar na capital algarvia.

Arrendar casa em Portugal

Os dados do Idealista demonstram que há cada vez mais cidadãos estrangeiros a procurar casas para arrendar em Portugal. A média da procura internacional pelas 20 capitais de distrito passou de 24% em dezembro de 2019 para 32% no mesmo período de 2022.

O procura por arrendamento aumento em 19 das 20 cidades portuguesas analisadas pelo Idealista, tendo sido a subida mais expressiva registada em Ponta Delgada (+19,1 p.p), no Funchal (+19 p.p) e no Porto (+11,6 p.p). Por outro lado, em Beja, Portalegre e Faro a tendência de crescimento da procura internacional para arrendar casa foi menos pronunciada.

No entanto, as capitais de distrito onde há maior interesse estrangeiro para arrendar habitação são o Funchal, Viana do Castelo e Bragança, com um peso de 49%, 43% e 42% no total da procura em cada cidade, respetivamente. Já Portalegre, Évora e Beja foram as cidades onde se verificou menor procura internacional no mercado de arrendamento.

Curiosamente, enquanto no mercado de compra e venda os cidadãos estrangeiros que procuram casa em Portugal sejam das mais variadas nacionalidades, o mesmo não se verifica quando se trata de arrendar habitação. O mercado de arrendamento é sobretudo dominado pelos cidadãos brasileiros que ocupam o primeiro lugar da procura em 18 das 20 capitais de distrito.

As únicas exceções são o Funchal e Ponta Delgada, onde a procura é maioritariamente por parte de cidadãos alemães e norte-americanos, respetivamente.