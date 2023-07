O "rolo compressor da maioria". PS aprova relatório da CPI sozinho

Ana Paula Bernardo, relatora do documento, afirmou que o relatório foi feito com "seriedade". © António Cotrim / Lusa

Por entre críticas, questões que ficaram sem resposta e depois de praticamente cinco horas de reunião, o PS aprovou sozinho o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. A dúvida, à entrada para a reunião desta quinta-feira, era a posição do PCP (não se sabia se votariam contra ou se optariam pela abstenção), mas com o passar das horas as dúvidas ficaram desfeitas e os comunistas votaram mesmo contra.

E, ao que tudo indica, poucas consequências políticas serão retiradas. Até porque, no que aos incidentes no Ministério das Infraestruturas na noite de 26 de abril diz respeito, é dito, apenas, que foram "de uma enorme gravidade" - e essa redação nem constava na versão preliminar do documento feito pela relatora, Ana Paula Bernardo, tendo sido incluída por proposta do PCP.

Sobre a saída de Alexandra Reis da companhia aérea, fica expresso, por proposta do Bloco de Esquerda, que houve "versões diferentes, por parte de vários depoentes, das razões e motivos" que estiveram na origem da saída. Ou seja: não há uma conclusão óbvia sobre os motivos.

Foi também aprovada uma recomendação do PCP para que governo peça uma investigação à Airbus.

Mas, sozinho, o PS aprovou a ideia de que não houve ingerência na TAP, ficando escrito no relatório final: "Não se registam situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas." Neste ponto, o PCP absteve-se, todos os outros partidos foram contra.

O isolamento dos socialistas, no entanto, não se verificou só na votação final. Durante o debate, todos os partidos da oposição - sem exceção - criticaram o PS, o governo e o relatório final por diversas vezes.

As críticas começaram logo na primeira ronda. Depois de intervir Ana Paula Bernardo, deputada do PS (e relatora) - reiterando a "seriedade" do seu trabalho, afirmando que as propostas de alteração incluídas no relatório o tornavam "mais completo" e recusando as críticas - foi Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, a criticar o documento: "Não resume os trabalhos da comissão"; "É incompreensível que o PS se preste a esta situação e que a deputada relatora apresente um relatório que é um embuste" sobre os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas. Seguiu-se-lhe Bruno Dias, do PCP, afirmando que o documento "tem como problema principal: a mesma opção, que é a privatização da TAP". "Temos aqui a anatomia de um crime face ao que foi a privatização da TAP", apontou.

À direita, foi a vez do Chega intervir, deixando, também, palavras muito duras quanto ao documento. "O relatório envergonha-nos, faz-nos corar. Há muito por dizer. Há muito por esclarecer. (...) Não me acredito que a senhora deputada se reveja neste relatório. Seria de muito mau tom e embaraçoso se a senhora deputada se revisse. Não é um relatório da CPI. É um relatório do PS", disse Filipe Melo. Mas o PS rejeitou, logo de seguida, as críticas: o relatório "não está enviesado" e as posições da oposição "têm mais a ver com crenças do que com factos". Crenças, essas, que, segundo o deputado Bruno Aragão, levam a oposição a referir-se à reunião entre o grupo parlamentar do PS e a ex-CEO da TAP como uma "reunião secreta". "Só porque não ficou registada, não significa que foi secreta. Foi uma reunião formal".

Já o PSD considerou que o relatório "branqueia" a conduta de João Galamba, ministro das Infraestruturas, porque "o rolo compressor da maioria apaga informações". "Não é aceitável que o lamaçal político e os comportamentos escabrosos não constem no relatório", criticou o deputado Paulo Moniz.

A Iniciativa Liberal, pela voz de Bernardo Blanco, recusou - ao justificar o voto contra e o facto de não terem apresentado propostas - que os liberais sejam "idiotas úteis". E, segundo o deputado, o relatório é completamente omisso sobre o depoimento, feito por escrito, de David Neeleman, tal como em relação a depoimentos sobre a eventual interferência política.

Enquanto isto, o Presidente da República afirmou ontem que irá falar sobre a TAP em breve, depois de ter tido, há uma semana, que o relatório preliminar era "como um ensaio de uma peça".

